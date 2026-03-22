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台灣17歲女高中生站上聯合國！電影包場關注女性議題

〔記者廖俐惠／綜合報導〕青少女倡議組織Girliftify由創辦人陳以甯（Ariel）於2024年成立，現年17歲的她，致力透過藝術、心理健康與倡議行動推動性別平等與女性賦權。陳以甯表示，對她而言，真正的改變並非來自口號，而是從理解開始、從願意傾聽開始，也因此持續以公益電影包場形式，讓女性議題被更多人看見。

Girliftify聯手勵馨基金會﹑璞之妍診所包場電影《深度安靜》，主創團隊力挺出席。（Girliftify提供）Girliftify聯手勵馨基金會﹑璞之妍診所包場電影《深度安靜》，主創團隊力挺出席。（Girliftify提供）

Girliftify於3月18日舉辦《深度安靜》公益電影放映活動，串聯勵馨基金會與璞之妍診所等單位參與，並特別邀請導演沈可尚、監製瞿友寧，以及演員張孝全、林依晨、金士傑出席與觀眾交流，分享創作與角色故事，吸引關注女性議題的各界人士到場支持。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）﹑何曼希﹑Girliftify 創辦人陳以甯﹑羅晨恩﹑台北市女力國際蘭馨交流協會馮有薇會長﹑勵馨基金會施宜君處長出席公益包場。（Girliftify提供）《陽光女子合唱團》導演林孝謙（左起）﹑何曼希﹑Girliftify 創辦人陳以甯﹑羅晨恩﹑台北市女力國際蘭馨交流協會馮有薇會長﹑勵馨基金會施宜君處長出席公益包場。（Girliftify提供）

先前也在松菸舉辦《陽光女子合唱團》公益包場活動，攜手台北市女力國際蘭馨交流協會、勵馨基金會與璞之妍診所一同參與，並邀請導演林孝謙及演員何曼希、羅晨恩到場與觀眾面對面交流，讓觀影不只是停留在銀幕，也延伸到更多真實的對話與感受。透過影像與對話，帶領觀眾理解女性在成長、創傷、家庭、文化與教育中的多重處境。陳以甯表示，希望透過包場行動，讓更多人看見女性生命中的掙扎與韌性，也相信一份關心與願意傾聽的人，對正在經歷困難的人而言，都是最珍貴的溫暖。

17歲站上聯合國全球演說，陳以甯入選青年代表，用行動推動女性賦權。（Girliftify提供）17歲站上聯合國全球演說，陳以甯入選青年代表，用行動推動女性賦權。（Girliftify提供）

創辦人陳以甯目前就讀普台高中部一年級，長期關注女性議題，並以實際行動推動改變。她表示，希望讓更多年輕女孩不只是關心議題，而是成為改變的一部分。在國際層面，她曾以台灣僅2位青年代表之一的身份出席2025年UN ECOSOC Youth Forum（聯合國經濟及社會理事會青年論壇），就數位賦權與青年行動主義向全球發表演說，並主導策劃2026年 UNESCO Learning Planet Festival慈善電影放映活動，串聯多個國際NGO推動少女與女性議題對話。

此外，Girliftify也透過「50 Ways to Advance Gender Equality」跨國社群倡議，與印度、紐西蘭青年建立夥伴關係，並設立微型獎學金支持女童教育。從在地行動到國際串聯，陳以甯表示，希望透過持續實踐，讓更多女性的聲音被看見，也讓理解與陪伴成為彼此之間重要的力量。

導演沈可尚（左起）﹑金士傑﹑魏如萱、林依晨﹑張孝全﹑監製瞿友寧出席《深度安靜》公益包場，分享拍攝心情。（Girliftify提供）導演沈可尚（左起）﹑金士傑﹑魏如萱、林依晨﹑張孝全﹑監製瞿友寧出席《深度安靜》公益包場，分享拍攝心情。（Girliftify提供）

在電影《深度安靜》包場活動現場，導演沈可尚、監製瞿友寧，以及演員張孝全、林依晨、金士傑出席，與觀眾交流創作理念與角色詮釋，也讓觀影氛圍更具共鳴。談到此次包場原因，陳以甯表示，是被電影中描繪的女性生命經驗深深觸動。她提到，一位從小帶著MeToo創傷長大的女性，傷痕並未隨時間消失，而是持續影響人生，「那道傷會在你以為已經好了的時候，再次悄悄出現」。

電影《深度安靜》主創團隊出席支持公益包場。（Girliftify提供）電影《深度安靜》主創團隊出席支持公益包場。（Girliftify提供）

電影呈現女性在關係中承擔的多重角色，以及仍在修復中的人，那樣的重量真實卻少被討論。她也分享對林依晨與張孝全過往作品的印象，提到《惡作劇之吻》與《被偷走的那五年》，讓她感受到愛情不只是浪漫，更關乎理解與成長。勵馨基金會執行長王玥好也表示，長期陪伴性別暴力與創傷倖存者時，常聽見當事人質疑「是不是我記錯了」。當愛與恐懼交織，電影中的情境其實每天都在現實中上演。《深度安靜》不簡化衝突，而是呈現那些難以言說卻真實存在的時刻。

Girliftify倡議組織的陳以甯發起《陽光女子合唱團》包場關注女性議題。（Girliftify提供）Girliftify倡議組織的陳以甯發起《陽光女子合唱團》包場關注女性議題。（Girliftify提供）

在先前包場《陽光女子合唱團》的活動中，導演林孝謙與演員何曼希、羅晨恩到場與觀眾交流，讓觀影不只是停留在銀幕，也延伸至創作與現實的對話。林孝謙執導《陽光女子合唱團》，以7.4億台幣累積票房成為台灣電影影史最高票房紀錄，並闖入台灣影史票房前10名。他表示，自己長期支持勵馨基金會，這次能參與包場活動感到十分感動，也感謝這樣的行動讓更多破損有機會被修復，「希望大家都能發揮自己的力量，縫補社會的需要」。

陳以甯以《深度安靜》串聯公益包場關注女性議題。（Girliftify提供）陳以甯以《深度安靜》串聯公益包場關注女性議題。（Girliftify提供）

陳以甯則分享，那是一場非常特別的觀影時刻，電影中的女性角色並非等待被拯救，而是以自己的方式彼此支撐，在最困難的時刻仍選擇在一起，那種不張揚卻深刻的力量，正是她所理解的女性力量，也更加確定透過電影與藝術，能將關心女性議題的人凝聚在一起。

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