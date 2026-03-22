（直擊）子瑜喊「甘有歡喜」全場4萬粉炸裂！TWICE台語時間ONCE聲浪衝頂

TWICE第三天終場演出吸引約4萬名粉絲到場朝聖。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE（粉絲名）情緒推到極限。第三天壓軸演出，不只是Ending，而是全員火力全開的「最瘋一夜」。

南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE情緒推到極限。（Live Nation Taiwan提供）

唱完《This is for》、《Strategy》等4首嗨歌後，隊長志效用溫暖又穩定的聲音向全場打招呼：「今天是最後一天，也是最精彩的一天！」一句話直接點燃全場期待值，氣氛瞬間升溫。她不忘感性告白：「真的很感謝能和大家一起度過這段時間。」讓不少粉絲當場眼眶泛紅。

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TWICE用台語跟粉絲可愛互動。（Live Nation Taiwan提供）

身為地主的子瑜，更是全場焦點。她用台語問候：「今天甘有歡喜？（今天可有開心）」短短一句話，全場直接暴動，4萬人尖叫聲炸裂，主場氣勢直接拉滿。她也感性表示，快樂的時間總是過得特別快，讓不少粉絲直呼：「根本不想結束！」

定延則用一句超接地氣的「屋厚某？」（有好嗎）瞬間拉近距離，還笑說希望大家可以一直應援，「希望下次可以再來台北……是不是太早了？」一句話讓全場笑翻又狂喊「一定要再來！」MOMO也不遑多讓，甜喊台語「我真想你」，搭配害羞笑容，直接讓粉絲心融化。她還和子瑜互動，兩人默契十足，成為現場最可愛亮點之一。

第三天壓軸演出，不只是Ending，而是全員火力全開的「最瘋一夜」。（Live Nation Taiwan提供）

而娜璉則上演「可愛失誤」，挑戰台語「哇嘎哩貢，哇金水（我很美）」時小小凸槌，立刻重來一次，反而讓現場笑聲與掌聲齊發。彩瑛與Sana也接力講「哇金水」，全場變成大型台語教室，氣氛嗨到不行。氣質擔當Mina戴著絲巾登場，溫柔表示：「第一次連續三天演出，多虧ONCE，才能努力完成。」一句話讓粉絲集體回應滿滿掌聲，現場情緒瞬間轉為感動。

當熟悉的口號響起「This is for ONCE」，全場4萬人齊聲吶喊「This is for TWICE」。（Live Nation Taiwan提供）

當熟悉的口號響起「This is for ONCE」，全場4萬人齊聲吶喊「This is for TWICE」，聲浪震撼到彷彿整座大巨蛋場館都在共振。

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