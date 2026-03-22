自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）子瑜喊「甘有歡喜」全場4萬粉炸裂！TWICE台語時間ONCE聲浪衝頂

TWICE第三天終場演出吸引約4萬名粉絲到場朝聖。（讀者提供）TWICE第三天終場演出吸引約4萬名粉絲到場朝聖。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE（粉絲名）情緒推到極限。第三天壓軸演出，不只是Ending，而是全員火力全開的「最瘋一夜」。

南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE情緒推到極限。（Live Nation Taiwan提供）南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE情緒推到極限。（Live Nation Taiwan提供）

唱完《This is for》、《Strategy》等4首嗨歌後，隊長志效用溫暖又穩定的聲音向全場打招呼：「今天是最後一天，也是最精彩的一天！」一句話直接點燃全場期待值，氣氛瞬間升溫。她不忘感性告白：「真的很感謝能和大家一起度過這段時間。」讓不少粉絲當場眼眶泛紅。

TWICE用台語跟粉絲可愛互動。（Live Nation Taiwan提供）TWICE用台語跟粉絲可愛互動。（Live Nation Taiwan提供）

身為地主的子瑜，更是全場焦點。她用台語問候：「今天甘有歡喜？（今天可有開心）」短短一句話，全場直接暴動，4萬人尖叫聲炸裂，主場氣勢直接拉滿。她也感性表示，快樂的時間總是過得特別快，讓不少粉絲直呼：「根本不想結束！」

定延則用一句超接地氣的「屋厚某？」（有好嗎）瞬間拉近距離，還笑說希望大家可以一直應援，「希望下次可以再來台北……是不是太早了？」一句話讓全場笑翻又狂喊「一定要再來！」MOMO也不遑多讓，甜喊台語「我真想你」，搭配害羞笑容，直接讓粉絲心融化。她還和子瑜互動，兩人默契十足，成為現場最可愛亮點之一。

第三天壓軸演出，不只是Ending，而是全員火力全開的「最瘋一夜」。（Live Nation Taiwan提供）第三天壓軸演出，不只是Ending，而是全員火力全開的「最瘋一夜」。（Live Nation Taiwan提供）

而娜璉則上演「可愛失誤」，挑戰台語「哇嘎哩貢，哇金水（我很美）」時小小凸槌，立刻重來一次，反而讓現場笑聲與掌聲齊發。彩瑛與Sana也接力講「哇金水」，全場變成大型台語教室，氣氛嗨到不行。氣質擔當Mina戴著絲巾登場，溫柔表示：「第一次連續三天演出，多虧ONCE，才能努力完成。」一句話讓粉絲集體回應滿滿掌聲，現場情緒瞬間轉為感動。

當熟悉的口號響起「This is for ONCE」，全場4萬人齊聲吶喊「This is for TWICE」。（Live Nation Taiwan提供）當熟悉的口號響起「This is for ONCE」，全場4萬人齊聲吶喊「This is for TWICE」。（Live Nation Taiwan提供）

當熟悉的口號響起「This is for ONCE」，全場4萬人齊聲吶喊「This is for TWICE」，聲浪震撼到彷彿整座大巨蛋場館都在共振。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中