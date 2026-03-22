叫我「億神」！《夜王》黃子華創「三連億」紀錄

《夜王》香港票房破億，電影團隊吃魚蛋慶功。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由黃子華和鄭秀文主演、吳煒倫執導的2026賀歲片《夜王》，香港票房昨晚正式突破港幣「億」元大關，而黃子華本人也創下港影史無前例的「三連億」紀錄。從當年的「票房毒藥」到現在的「票房靈藥」，黃子華這段逆襲之路簡直比電影還要精彩！

《夜王》由黃子華主演，票房好得嚇嚇叫。（滾動工作室提供）

內容詼諧輕鬆的《夜王》一上映，即打破《尋秦記》於1月創下的首周票房紀錄，黃子華更獲封「億神」！因為細數全港目前4部破億港產片中（《破·地獄》、《毒舌大狀》、《夜王》、《九龍城寨之圍城》，黃子華一人就主演了3部。硬生生將「喜劇之王」星爺票房最佳的電影《功夫》，踢出十名之外！

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全港目前4部「破億」港產片中，黃子華一人就主演了3部。（製表／娛樂頻道）

黃子華與《夜王》電影團隊昨晚為感謝影迷的支持，除了兌現承諾，在社交平台上發布慶功短片，更興奮宣布將舉辦「請全港市民吃魚蛋」活動。鄭秀文不忘呼籲影迷要密切關注官方專頁的 動態，以獲取後續的謝票活動詳情。

《夜王》目前仍在全港各大戲院持續熱映中，不但超車《尋秦記》，不少影評人更預測它有望奇襲成功，成為票房最高的港產片。

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