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娛樂 電視

南韓影后五官失守！金荷娜爬客家古道慘遭辣椒洗禮

小刀、南優賢、李濬榮、肌肉山山、金荷娜古道走出好交情。（客家電視台提供）小刀、南優賢、李濬榮、肌肉山山、金荷娜古道走出好交情。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕跨國實境綜藝《細細山路私密達》由金鐘主持彭小刀、網紅肌肉山山，聯手南韓大咖影后金荷娜、南優賢、李濬榮組成「細細山路小隊」，展開為期10天的客家古道挑戰。在最新一集節目中，小隊挺進「樟之細路」的老官道路段，這段路程不僅體能消耗驚人，上演一場野外試煉。

成員為李濬榮拍照紀念。（客家電視台提供）成員為李濬榮拍照紀念。（客家電視台提供）

南優賢看到路旁野生芒果驚呼連連。（客家電視台提供）南優賢看到路旁野生芒果驚呼連連。（客家電視台提供）

小隊穿梭在大湖與卓蘭間的山林時，原以為能悠哉享受土鳳梨、土芒果等野生寶藏，沒想到驚喜隨即演變成「殘酷遊戲」。在猜拳對決中慘敗的金荷娜，被迫挑戰生吃野生辣椒，才剛咬下一口，這位平時優雅的影后瞬間辣到五官變形、靈魂出竅，真實且毫無包袱的反應讓全場爆笑，直呼台灣野生食材的辣度簡直是極限等級。

金荷娜吃生辣椒辣到花容失色。（客家電視台提供）金荷娜吃生辣椒辣到花容失色。（客家電視台提供）

除了味覺衝動，行程後半段更轉向驚悚探險。小隊深入竹林後發現隱藏在山壁間的手掘隧道，極度狹窄的空間讓戶外綜藝瞬間變成「密室逃脫」。打頭陣的李濬榮驚恐連連，身形壯碩的肌肉山山更在側身硬擠時崩潰大叫：「我的肩膀卡住了！」壓迫感爆表的山洞探險，被成員一致公認為開播以來最誇張的極限挑戰。

小刀與肌肉山山對山洞路線感到不可思議。（客家電視台提供）小刀與肌肉山山對山洞路線感到不可思議。（客家電視台提供）

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