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娛樂 日韓

BTS魅力太狂 政府超前部署卻翻車 韓民氣炸

BTS睽違4年以完全體回歸，選擇在及具代表性的光化門舉辦演唱會。（法新社）BTS睽違4年以完全體回歸，選擇在及具代表性的光化門舉辦演唱會。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「韓流」席捲全球，昨（21）日天團「BTS」防彈少年團在首爾光化門舉辦回歸演唱會，造成全球ARMY（粉絲名）全湧向首爾。政府擔心重演梨泰院踩踏事件，提前預估將有26萬人到現場參與盛會，甚至發出「災難警訊」，動員上萬名警力到場維持秩序。無奈當天人潮與原本估計有出入，HYBE官方數據為10萬人，韓媒則認為人數約為6萬人。原本打算相忍為國的韓國民眾，氣到大罵政府擾民。

BTS演唱會韓國政府原本估計將湧入26萬人潮。（美聯社）BTS演唱會韓國政府原本估計將湧入26萬人潮。（美聯社）

BTS身為世界級天團，演唱會選擇在極具韓國代表性地標「光化門」舉行，該場地為開放式景點，且座落於市中心，行政安全部制定大規模安全應對計畫，當天投入1萬5千名安全人力，其中2／3為公務員。

由於光化門為開放式場地，韓國政府針對BTS演唱會出動大批公務員維持秩序。（美聯社）由於光化門為開放式場地，韓國政府針對BTS演唱會出動大批公務員維持秩序。（美聯社）

由於BTS回歸演唱會選擇在週六舉行，且屬於民間主辦，卻動員大量公務員，引發民眾質疑浪費公帑。面對民眾怨聲載道，行政安全相關人士回應：「考量到世界級人氣團體BTS回歸，預期將吸引全球大量觀眾，加上中東局勢帶來的恐攻風險，政府有責任盡最大努力預防任何可能發生的事故。」

BTS回歸讓全球ARMY興奮不已。（美聯社）BTS回歸讓全球ARMY興奮不已。（美聯社）

另外，由於各家公司愈來愈重視偶像出入安全，韓國藝人進出仁川機場時，常出現高規格警備，一般旅客抱怨遭到影響。更有人抱怨「偶像是那裡的國王嗎？」，不過先前偶像警備問題頻頻爆出爭議，也曾有粉絲因推擠受傷，故仁川機場仍抱持提前防範、安全至上態度。

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