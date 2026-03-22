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娛樂 音樂

中國雙標玩過火？ 薛之謙「狐狸」可以蔡依林「巨蟒」卻不行

薛之謙「萬獸之王」演唱會出現多種巨大動物舞台裝置。（翻攝自微博）薛之謙「萬獸之王」演唱會出現多種巨大動物舞台裝置。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕天后「JOLIN」蔡依林在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，以「七宗罪」為主題，並將文藝復興時期畫作當作主要元素，當她腳踏巨蟒現身舞台時，天后氣場全開。3月初演唱會移師中國卻引起諸多爭議，許多大型道具全被閹割，原本的巨蟒也變成一艘船，慶典公牛、欲望金豬、蛇冠金座通通消失。奇怪的是，中國歌手薛之謙第4次全新巡演「萬獸之王」20日在廣州舉行首場演唱會，卻出現巨大狐狸舞台裝置，引起網友戰「雙標」。

薛之謙演唱會上搬出巨大狐狸。（翻攝自微博）薛之謙演唱會上搬出巨大狐狸。（翻攝自微博）

網友質疑為何蔡依林的大道具上不了舞台，薛之謙卻可以？且薛之謙演唱會以「萬獸之王」為題，除狐狸外，還設計了狐狸紙鈔，象徵金錢，透過多種動物象徵人性複雜與世界險惡。

蔡依林台北大巨蛋演唱會腳踩巨蟒出場，女王氣勢十足。（資料照，凌時差提供）蔡依林台北大巨蛋演唱會腳踩巨蟒出場，女王氣勢十足。（資料照，凌時差提供）

網友在網路上替蔡依林抱屈，認為一套審核兩套標準，對台灣歌手一點都不公平。微博也傳出小道消息，只蔡依林原本通過中國審批，後因有心人士舉報，才被迫做出大幅更動。更有憤怒網友指薛之謙是學人精，一堆設計跟蔡依林「未免也太相似」。

蔡依林演唱會多個大型舞台裝未遭中國審查通過，將動物改成船。（翻攝自微博）蔡依林演唱會多個大型舞台裝未遭中國審查通過，將動物改成船。（翻攝自微博）

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