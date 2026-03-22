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《世紀血案》失言慘遭全網抵制！李千娜骨瘦如柴現身 遭爆「家裡不缺錢」

李千娜今現身助陣「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者潘少棠攝）李千娜今現身助陣「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李千娜先前因電影《世紀血案》引發失言爭議，面臨全網抵制、痛失2項重大工作。今（22日）她現身助陣胡瓜、康康、歐漢聲、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，登台時被發現明顯瘦了一大圈、雙頰消瘦不少，且肋骨、胸骨清晰可見，狀態令人擔憂。

李千娜明顯瘦了一大圈、雙頰消瘦不少，且肋骨、胸骨清晰可見。（記者潘少棠攝）李千娜明顯瘦了一大圈、雙頰消瘦不少，且肋骨、胸骨清晰可見。（記者潘少棠攝）

李千娜開場以《心花開》帶動氣氛，對全場喊話：「現場的朋友，把手借給我，會唱的跟我一起唱。」讓長輩們聽得相當陶醉。主持人胡瓜大讚李千娜是「佛心價」演出，酬勞甚至捐給慈善單位。歐漢聲隨即發揮搞笑本色，爆料：「她家不缺錢，她家電子業的。」李千娜聽聞立刻澄清：「是電子花車，秀場、工地秀、歌舞廳。」原來她從小在後台走跳，對秀場文化極具感情，這回更是主動爭取搭上「鑽石」列車，為傳承與公益盡一份力。

李千娜接連演唱《胭脂馬拄到關老爺》、《愛人醉落去》等經典金曲。（記者潘少棠攝）李千娜接連演唱《胭脂馬拄到關老爺》、《愛人醉落去》等經典金曲。（記者潘少棠攝）

康康曾與李千娜合作電影《茱麗葉》，同時也是她參加《超級星光大道》時的評審。康康深知李千娜歌路廣，現場即興開放點歌，讓李千娜驚呼：「這樣壓力很大。」隨後她接連演唱《胭脂馬拄到關老爺》、《愛人醉落去》等經典金曲，成功收服在座長輩的心。

歐漢聲不忘大虧李千娜的純白造型，指著她的長腰帶笑虧：「我一直很想提醒她廁所的捲筒衛生紙不用拿出來。」胡瓜也向李千娜許願：「今天還是想聽妳本身的歌曲。」李千娜隨即獻唱代表作《查某囡仔》，並感性透露：「這首歌是我一路來的心路歷程。」似在為近期的風波寫下最佳註解。

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