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嬛嬛生氣了 《後宮甄嬛傳》配音罕見動怒發3點聲明

為《後宮甄嬛傳》當中女主角「甄嬛」配音的中國資深聲優季冠霖罕見動怒。（翻攝自微博）為《後宮甄嬛傳》當中女主角「甄嬛」配音的中國資深聲優季冠霖罕見動怒。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾為《後宮甄嬛傳》當中女主角「甄嬛」配音的中國資深聲優季冠霖罕見動怒，原因竟然是AI。季冠霖是中國知名聲優，除甄嬛之外，她也是《神鵰俠侶》中小龍女、《赤壁》中小喬、電影《阿凡達》中國版奈蒂莉配音員，外界常戲稱她是「大明星共同的聲音」。近日她直指有人未經授權擷取她的聲音進行合成，甚至流入商業用途，怒發3點聲明。

季冠霖發現有人使用她過往配音素材進行AI生成，並用於二創甚至營利，認為嚴重侵犯他的權益。季冠霖強調，「從未授權任何單位或個人」使用自己的聲音進行AI合成，對侵權行為感到相當憤怒。

中國知名聲優季冠霖，外界常戲稱她是「大明星共同的聲音」。（翻攝自微博）中國知名聲優季冠霖，外界常戲稱她是「大明星共同的聲音」。（翻攝自微博）

她提出3點強硬聲明：第一，未經正式授權，嚴禁任何形式的聲音擷取、模仿與再製；第二，不論是否營利，所有AI生成內容皆未獲授權；第三，對於相關內容所衍生的一切責任概不負責，若影響名譽或造成損害，將依法追究。

季冠霖要求侵權者立即停止侵權行為，並將作品全面下架、刪除所有相關音檔。此舉引發業界震撼，不少人認同季冠霖的行為，認為聲音也該有肖像權等級的保護。

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