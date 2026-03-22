王心凌上海私約大咖天后 行程曝光：先喝兩杯

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin出道20週年巡演「歌跡Journey」本週末在上海連唱四場，征服近5萬名觀眾。她不僅創下四場門票一開賣即秒殺的傲人佳績，更一舉刷新紀錄，成為首位在該場館挑戰「連唱四場」且場場爆滿的華語女歌手，寫下榮耀里程碑。

A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）

歌藝精湛的A-Lin不僅把現場變成大型KTV，更數度逼哭現場不少歌迷；唱跳橋段時，A-Lin與舞者熱歌勁舞，她自爆：「我剛出道時就想要走唱跳這一塊，不過當時的經紀人看完只送我一句話：『為什麼看你唱跳，我還是很想哭！』於是後來有了《寂寞不痛》等一系列的悲傷情歌！」

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儘管情歌代表作越來越多，但A-Lin仍不放棄唱跳這條路，更笑說：「我覺得我的唱跳舞台就像酒一樣，後勁十足！」沒想到此話一出，竟然引發全場歌迷瘋狂拱A-Lin喝酒，讓她又忍不住拿出冷面笑匠的本領：「喝酒我是真的愛啦！不過最近因為跑巡演，就不喝這麼多！大概兩斤半吧……我是說喝水！」

王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）

昨天第二場（3／21）她邀來「甜蜜天后」王心凌合體演唱《愛你》，讓歌迷再度見識到「浪姐543」限定組合「玲凌盡致」女子小分隊的魅力，相隔一年再聚首，兩人默契依舊，不僅手牽手、可愛勾腳合跳雙人舞，A-Lin更密謀讓《愛你》變成常駐曲目，笑說：「這是我們第二次一起唱《愛你》，乾脆之後我每一場都找妳（王心凌）當嘉賓！」

王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）

王心凌馬年開工的第一個工作就獻給A-Lin，親自到場見證好姐妹的榮耀時刻，「能連唱四場梅賽德斯真的太厲害了！」王心凌更不忘叮嚀A-Lin 要適時地好好休息放鬆，隨即調皮地用手比出「6」的手勢，要她平時別忘了喝點「開心水（酒）」，臨下台前還不忘逗趣大喊：「愛A-Lin！我先下去喝兩杯等妳囉！」

A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）

此次服裝造型上也讓歌迷大飽眼福，當中一套價值近900萬台幣的Schiaparelli系列「白色鱗片高級訂製禮服」，是A-Lin這次為了上海站所獻出的全球首穿驚喜，為此特別親赴巴黎三次定裝，並請到15位頂尖高訂工匠，耗費上千小時工時、以純手工刺繡打造而成，把A-Lin婀娜多姿的身材襯托到極致。

演唱會最後，A-Lin更隔空對著螢幕示愛：「爸爸、媽媽，我愛你們！謝謝你們，讓我感受到你們彼此的愛，我要跟你們學習，如何去愛對方。」沒想到鏡頭前的爸媽竟然俏皮地合比愛心手勢，更當眾接吻，當眾閃瞎全場歌迷眼睛，A-Lin忍不住開完笑說：「我看了好想吐！」身為女兒的她隨後再次謝謝母親，「謝謝你們這熱情地分享愛，我等等表演完去後台補親你們！」

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