自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王心凌上海私約大咖天后 行程曝光：先喝兩杯

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin出道20週年巡演「歌跡Journey」本週末在上海連唱四場，征服近5萬名觀眾。她不僅創下四場門票一開賣即秒殺的傲人佳績，更一舉刷新紀錄，成為首位在該場館挑戰「連唱四場」且場場爆滿的華語女歌手，寫下榮耀里程碑。

A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）

歌藝精湛的A-Lin不僅把現場變成大型KTV，更數度逼哭現場不少歌迷；唱跳橋段時，A-Lin與舞者熱歌勁舞，她自爆：「我剛出道時就想要走唱跳這一塊，不過當時的經紀人看完只送我一句話：『為什麼看你唱跳，我還是很想哭！』於是後來有了《寂寞不痛》等一系列的悲傷情歌！」

儘管情歌代表作越來越多，但A-Lin仍不放棄唱跳這條路，更笑說：「我覺得我的唱跳舞台就像酒一樣，後勁十足！」沒想到此話一出，竟然引發全場歌迷瘋狂拱A-Lin喝酒，讓她又忍不住拿出冷面笑匠的本領：「喝酒我是真的愛啦！不過最近因為跑巡演，就不喝這麼多！大概兩斤半吧……我是說喝水！」

王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）

昨天第二場（3／21）她邀來「甜蜜天后」王心凌合體演唱《愛你》，讓歌迷再度見識到「浪姐543」限定組合「玲凌盡致」女子小分隊的魅力，相隔一年再聚首，兩人默契依舊，不僅手牽手、可愛勾腳合跳雙人舞，A-Lin更密謀讓《愛你》變成常駐曲目，笑說：「這是我們第二次一起唱《愛你》，乾脆之後我每一場都找妳（王心凌）當嘉賓！」

王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）王心凌力挺A-Lin。（众悅娛樂提供）

王心凌馬年開工的第一個工作就獻給A-Lin，親自到場見證好姐妹的榮耀時刻，「能連唱四場梅賽德斯真的太厲害了！」王心凌更不忘叮嚀A-Lin 要適時地好好休息放鬆，隨即調皮地用手比出「6」的手勢，要她平時別忘了喝點「開心水（酒）」，臨下台前還不忘逗趣大喊：「愛A-Lin！我先下去喝兩杯等妳囉！」

A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）A-Lin上海連唱4場，征服近5萬人耳朵。（众悅娛樂提供）

此次服裝造型上也讓歌迷大飽眼福，當中一套價值近900萬台幣的Schiaparelli系列「白色鱗片高級訂製禮服」，是A-Lin這次為了上海站所獻出的全球首穿驚喜，為此特別親赴巴黎三次定裝，並請到15位頂尖高訂工匠，耗費上千小時工時、以純手工刺繡打造而成，把A-Lin婀娜多姿的身材襯托到極致。

演唱會最後，A-Lin更隔空對著螢幕示愛：「爸爸、媽媽，我愛你們！謝謝你們，讓我感受到你們彼此的愛，我要跟你們學習，如何去愛對方。」沒想到鏡頭前的爸媽竟然俏皮地合比愛心手勢，更當眾接吻，當眾閃瞎全場歌迷眼睛，A-Lin忍不住開完笑說：「我看了好想吐！」身為女兒的她隨後再次謝謝母親，「謝謝你們這熱情地分享愛，我等等表演完去後台補親你們！」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中