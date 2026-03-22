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娛樂 日韓

BTS光化門開唱「路人全搜身」 HYBE發聲明道歉了

「BTS」防彈少年團在光化門廣場開唱，卻引來不少民怨。（達志影像）「BTS」防彈少年團在光化門廣場開唱，卻引來不少民怨。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，昨天（21日）於首爾光化門廣場舉行演唱會，吸引4.2萬人潮聖。不過演唱會卻引來不少民怨，HYBE娛樂今天發出聲明，向市民表達歉意以及謝意。

HYBE今天發出聲明，對於大家給予BTS光化門演唱會給予的支持與照顧，表達誠摯的謝意，並感謝政府當局把極具象徵性的景福宮和光化門廣場作為表演場所。HYBE感謝協助這次演出安全結束的警消及地方自治團體相關人士。

「BTS」防彈少年團光化門開唱，現場實施嚴格的管制。（達志影像）「BTS」防彈少年團光化門開唱，現場實施嚴格的管制。（達志影像）

不過對於光化門附近一帶的市民、附近商人、上班族及相關訪客們，HYBE表示歉意以及感謝，因為必須安全地完成這場備受全球矚目的演出，因此交通、建築物、危險物品的管制不可避免。對於影響光化門附近民眾的寶貴行程、日常生活，HYBE再次致上真心的歉意，「多虧了大家的寬容理解和體諒，我們才得以創造了這段有意義的時間。」最後，HYBE向大田火災表達慰問，向罹難者家屬致哀，並祝傷者早日康復。

BTS暌違3年9個月回歸，聲勢浩大在光化門廣場舉行演唱會，原本預計會有26萬人湧入，結果只有4.2萬人。此外，周邊交通癱瘓，連路過的行人都得安檢，婚禮賓客還得搭警察巴士到會場，進場也同樣需要出示邀請函以及搜身，讓民眾苦不堪言，直言BTS辦一場演唱會根本勞民傷財。

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