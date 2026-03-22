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開唱票房不佳取消2場 戴佩妮認了：不容易

戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后「Penny」戴佩妮口碑載道的「雙生火焰」巡迴演唱會，3月21日晚間於高雄巨蛋迎來收官場，去年底她因票房不如預期，哽咽取消中國兩場演唱會，如今迎來最終場，她感動說：「都不容易啊、大家都不容易！幸好我昨天有把《鋼琴鍵》沒有哭的唱完，看到你們來還是會開心的想哭。」

戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）

面對出道首度攻入高雄巨蛋，Penny對全場萬名歌迷感性說道：「我想用音樂把時間的記憶拉回來，或把某部份的碎片再拼湊起來，讓聽的人產生共鳴，對我來說是一件非常有意義的事。希望你們今晚都有在某一首歌中想起一個場景、一個經歷過的故事、那一次的輾轉難眠和那一段緣分。謝謝你們的參與。」將現場氣氛推向最溫馨的高潮。

戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）

除了震撼的舞台視覺效果，Penny首次站上高雄巨蛋也特地換上兩套新戰袍，她打趣：「我就先說說我身上這件衣服，這件衣服有兩個敗筆，第一個是它沒辦法藏衛生紙，我昨天彩排找不到衛生紙，因為它掉到下面來。」自爆看到設計時圖覺得很特別，「結果衣服來的時候，嚇死了！嚇在哪裡呢，前面兩顆其實是這麼高。」笑比胸前的花，原本非常的「堅挺」，引來全場大笑。

戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）

她自嘲：「不是不行但是有點空。我說不然這樣，我把它壓下去好不好，現在就變成這個花朵的形狀，以致於就不是『雙峰』的感覺。」希望歌迷對新造型還滿意，「如果不滿意的話就是你們的問題，我也學到這個，不該學的學這個幹嘛。」

戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」巡演在高雄迎來最終場。（寬宏藝術提供）

她也分享了這一次巡演的心情：「我在前年發了《雙生火焰》的專輯，沒想到這次演唱會可以走兩年。」也說看到高雄的朋友一直在喊話，「所以我就斗膽的來了，然後才知道高雄巨蛋的位子很多、開始有點緊張，所以拜託過完年如果大家紅包還有點剩餘的話就可以來，謝謝你們來，我非常喜歡這個視野，我想作為一個收官場，這樣的畫面會永遠留在我心中。」全場爆出熱烈掌聲。

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