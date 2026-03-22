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娛樂 最新消息

協議離婚成定局！ 方志友、楊銘威各自請好律師諮詢

銀色夫妻方志友（左）、楊銘威18日才爆出婚變，今（22）日傳出各自找好律師諮商。（資料照）銀色夫妻方志友（左）、楊銘威18日才爆出婚變，今（22）日傳出各自找好律師諮商。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈銀色夫妻方志友、楊銘威本月18日驚傳11年婚姻苦撐瀕臨破碎邊緣，雙方經紀人對外口徑一致回應：「有沒有離婚目前沒聽說，但因為屬於他們個人家務事，所以不再做任何回應。」今（22）日又有最新發展。

《鏡週刊》報導，這段奉子成婚的婚姻，其實長期存在個性不合的問題，雙方多次磨合仍難以繼續維持，直到一次酒後爆發口角，知情人士爆料2人已各自請好律師諮詢，決定協議離婚。

這段11年婚姻始於2014年2人合作《我的寶貝四千金》，當時在劇中2人沒有配對，卻意外燃起愛火，隔年驚喜宣布奉子成婚。知情人士透露，2人結婚時都還太年輕，楊銘威天生個性外向，不只愛聚會、愛喝酒，在人際互動上更是容易模糊界線，方志友則是一直都很在意老公交友過於廣闊，過去曾多次動過離婚念頭。

據了解，壓垮2人最後一根稻草除了個性不合，彼此對小孩教養觀念也常有摩擦，據悉最近一次楊銘威在酒後和方志友爆發激烈口角，傳聞雙方已達成離婚共識，各自請好律師並已完成諮詢，準備協議離婚。

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