李奧納多想定下來了？ 知情人士曝：比以往更加真誠

李奧納多狄卡皮憑藉《一戰再戰》入圍最佳男主角。（資料照；華納兄弟提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影帝李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日與超模女友維多利亞·切蕾蒂一同現身第98屆奧斯卡金像獎，兩人罕見在大型頒獎典禮同場亮相，也讓這段戀情再度成為外界關注焦點。

據外媒報導，李奧納多此次憑藉新作《一戰再戰》入圍最佳男主角，雖最終未能奪獎，但仍與27歲的維多利亞低調出席活動，享受難得的公開時光。兩人雖未攜手走上紅毯，但被視為自2023年交往以來，首次一同出席大型頒獎典禮，象徵關係進一步升溫。

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知情人士指出，李奧納多在這段感情中的投入程度與過往明顯不同，不僅更加關心伴侶，也展現出較少見的情感表達，態度更為坦率與真誠，甚至被認為是他少數對長遠未來持開放態度的一段關係。

另一方面，維多利亞擁有穩定的事業與獨立生活步調，這樣的特質也讓長期忙於工作的李奧納多相當欣賞。兩人自2023年夏天在加州被拍到一同出遊後，戀情逐漸浮上檯面，之後多次被目擊同行，關係持續升溫。

到了2025年，維多利亞更現身電影首映與宣傳行程，陪伴李奧納多往返洛杉磯與紐約，互動自然親密，逐漸建立起穩定且低調的相處模式。

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