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娛樂 最新消息

《后翼棄兵》童星又爆紅 一支試鏡帶就入選

《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特（左）、尤娜班尼特演出。（海鵬提供）《門對門移動書店》由克里斯多福赫斯特（左）、尤娜班尼特演出。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新世代童星尤娜班尼特（Yuna Bennett）戲齡7年，最近因為主演賣座電影《門對門移動書店》（The Door-to-Door Bookstore）在德國爆紅，該片在德國創下2億台幣票房佳績，加上尤娜班尼特擔綱演出Netflix話題影集《深空餘訊》（The Signal）同步推出，讓她人氣大幅激升。

克里斯多福赫斯特在《門對門移動書店》飾演送書人卡爾，尤娜班尼特飾演突然喪母的女孩莎莎。（海鵬提供）克里斯多福赫斯特在《門對門移動書店》飾演送書人卡爾，尤娜班尼特飾演突然喪母的女孩莎莎。（海鵬提供）

尤娜班尼特在電影《門對門移動書店》飾演跟「送書人卡爾」一起送書的「跟屁蟲」莎莎，兩人除在送書路途上建立起一段跨越年齡的珍貴友誼，甚至改變卡爾的人生。飾演「卡爾」的德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst），對尤娜班尼特讚不絕口，盛讚她「有著超齡的成熟與感染力」。德國天王影帝隆納德澤菲德（Ronald Zehrfeld）在片中扮演她的單親爸爸為她助威，誇獎她的演出「充滿魅力」。

德國天王影帝隆納德澤菲德（左）在《門對門移動書店》扮演尤娜班尼特的單親爸爸。（海鵬提供）德國天王影帝隆納德澤菲德（左）在《門對門移動書店》扮演尤娜班尼特的單親爸爸。（海鵬提供）

尤娜班尼特自幼展現驚人的表演天賦，6歲便在Netflix熱播影集《后翼棄兵》客串亮相，隨即受到高度關注，獲讚譽「出道即巔峰」，之後更接連在多部電影與影集展現超齡的成熟演技。班尼特尤其擅長詮釋情感層次深厚的角色，比起單純在鏡頭前發光發熱，更愛有深度的角色演出，連經紀人母親都認為從小就愛探索大自然和動物的她求知若渴，「比同齡演員更能承受戲的重量」。

尤娜班尼特（右）扮「跟屁蟲」送書，獲影帝隆納德澤菲德（Ronald Zehrfeld）助威，《門對門移動書店》創2億台幣票房佳績。（海鵬提供）尤娜班尼特（右）扮「跟屁蟲」送書，獲影帝隆納德澤菲德（Ronald Zehrfeld）助威，《門對門移動書店》創2億台幣票房佳績。（海鵬提供）

尤娜班尼特這次在電影《門對門移動書店》中，擔綱飾演暖心又充滿好奇的「莎莎」，她僅以一支試鏡帶便雀屏中選，順利演出電影。由於德國影壇有「兒童每天只能拍攝5小時」的限制，必須嚴格遵守。所幸尤娜非常天才，整整30天的拍攝期都能非常專業地執行，並在有限時間內完成全部拍攝。

克里斯多福赫斯特（左）、尤娜班尼特演出的電影《門對門移動書店》3月27日在台上映。（海鵬提供）克里斯多福赫斯特（左）、尤娜班尼特演出的電影《門對門移動書店》3月27日在台上映。（海鵬提供）

電影《門對門移動書店》改編自風靡全球、銷售突破30國的暢銷小說《送書人》，以主軸「每個人都是一本待讀的書」，講述一段跨越世代的奇妙友誼。有趣的是，片中的書店真實存在，就座落於德國西部邊境城市亞琛。此地也真的有一位送書人，每天揹著沉重的背包，把讀者訂購的書親手送到家門口，成為當地人生活中最溫暖的風景。電影將於3/27（五）起在台上映。

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