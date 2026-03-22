作家黃大米曾被譙翻 忍住噤聲原因曝光

作家黃大米。（翻攝自黃大米臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕作家黃大米2024年2月參加團費約21萬高價義大利旅行團，在臉書發文抱怨飯店房間小、淋浴間漏水（後證實為溢水）而引發炎上事件，當時爭議重點包括與領隊隔空筆戰、因退稅時拍照違規遭糾舉，以及被翻出過往團購重量灌水黑歷史。

黃大米21日在臉書發文坦言大家對人生，常常會有誤解，以為需要對別人解釋，以為別人對我們的誤解，只要拚命解釋就可以讓對方改變想法，她認為這是徹底錯誤，「多數來說，想要讓別人改變對你的誤解，就是默默地去行動，你的行動成果才是你最好的說明書，雖然無聲卻最有力。」

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發文中，黃大米舉例父親從來不期待她會有多大成就，只希望她去考公務員或者當老師，人生有一份工作順順的就好，黃大米也從來沒跟父親提過，希望自己名利雙收的野心跟企圖心。

後來黃大米出書，有知名度，可以在過年時給父親大紅包，可以買大房子給自己住，認為自己也不用跟父親說他女兒有多厲害，「他已經深深的知道，也引以為榮。」

話鋒一轉，黃大米坦言有陣子她在網路上被罵翻，她也不想多說什麼，「說什麼只是讓情況變得更糟，更讓人找到話柄罵我；我有什麼好多說的，我有什麼好解釋的，我就是繼續寫文章，繼續幫助弱勢，繼續做我原本做的每件事，然後，時間跟我的行動，就幫我做出最好的解釋。」

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