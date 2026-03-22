台灣進入高幸福感社會 名嘴曝亞洲表現相對突出

電視財經名嘴游庭皓21日在臉書發文以數據分析，台灣已經進入高幸福感社會，「每天出門笑呵呵，即便網路爭吵多，但仍是網路比特犬、現實小綿羊，日常生活相當和睦，這也反應經濟實力、醫療體系與社會穩定度的長期累積。」

請繼續往下閱讀...

游庭皓也進一步往前看榜單，發現一個很關鍵的落差：「排在最前面的，幾乎都是北歐國家，這些國家並不是單純因為有錢，而是建立在高度社會信任、完善福利制度與公共服務之上。」

2026年《世界幸福報告》19日出爐，芬蘭以7.764分連續第9年蟬聯全球最幸福國家，冰島、丹麥分居第2、第3，哥斯大黎加升上第4，瑞典與挪威分列第5、第6，台灣今年名列第26。報告並點出，重度使用社群媒體與年輕人幸福感下滑有明顯關聯，尤其在英語系國家與西歐更為顯著。

《美聯社》報導，這份年度報告由牛津大學福祉研究中心（Wellbeing Research Centre）發布，各國排名是根據約10萬名來自140個國家與地區受訪者的回答而定，受訪者被要求為自己的生活打分數。這項研究與蓋洛普（Gallup）及聯合國永續發展解決方案網絡（U.N. Sustainable Development Solutions Network）合作進行。在多數國家，每年大約有1000人透過電話或面對面方式受訪。