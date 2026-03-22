《歌手2026》擬邀名單流出！ 鄭欣宜有望首發回歸掀熱議

《歌手2025》鄭欣宜成為節目第7期補位歌手，直播前2小時突退賽。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日網路流出中國音樂節目《歌手2026》擬邀與首發陣容，其中久未公開露面的鄭欣宜傳出將名列首發，引發熱議。

根據知情人士透露，《歌手2026》的首發歌手名單已大致底定，除了被外界稱為「教科書級唱作人」的王铮亮，以及實力派歌手劉惜君之外，最受矚目的仍是鄭欣宜的動向。

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據傳她此次受邀機率相當高，背後原因與去年未完成的參賽經歷有關。消息指出，鄭欣宜原本曾列入《歌手2025》的補位名單，甚至已抵達錄製現場，但在拍攝宣傳期間意外受傷，傷及耳部與頸部，最終在醫師建議下退出。如今節目組被指有意讓她以首發身份回歸舞台，某種程度上也被視為「補償安排」。

除了已曝光的人選外，網路上也流出一份以關鍵詞形式呈現的擬邀名單，包括「國民OST代表」、「全能音樂才子」、「華語現場演唱王者」與「金曲級創作女歌手」等，引發外界熱烈猜測。其中「國民OST代表」被點名可能是周深或張碧晨；「全能音樂才子」則普遍被解讀為劉憲華。

至於最受矚目的「金曲唱作天后」席位，網友則紛紛聯想到王菲、孫燕姿、莫文蔚及蔡健雅等重量級歌手，讓整體陣容想像空間十足。

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