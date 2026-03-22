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娛樂 最新消息

悼別主播好友吳中純 楊月娥：記住妳美麗模樣

吳中純告別式，右為夫婿梅聖旻，左為女兒梅嬿翎。（記者胡舜翔攝）吳中純告別式，右為夫婿梅聖旻，左為女兒梅嬿翎。（記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民視前主播吳中純因淋巴癌不幸於上個月25日過世，告別式21日在台北市二殯景明廳舉行，現場莊重溫暖、擺滿花籃，今（21）日上午，資深主持人楊月娥難過說，第一次主持喪禮，竟是好姐妹吳中純的安息聚會。

楊月娥強忍悲傷說道別好難，眾多親朋好友都到場，吳中純夫婿、前體育主播梅聖旻與妻道別落淚心傷，女兒梅嬿翎與母親道別難掩堅強，「台北醫學大學頒發碩士畢業證書給中純，是肯定是讚揚，終究只能隨風吹向天堂。」

梅聖旻和吳中純鶼鰈情深。（翻攝自梅聖旻臉書）梅聖旻和吳中純鶼鰈情深。（翻攝自梅聖旻臉書）  

吳中純生前好人緣、好人脈，昨天溫馨的安息聚會，女兒為母親伴奏樂章，眾人齊聲歌唱聖歌，喜樂安息，還是無法止住悲傷，楊月娥不捨表示，吳中純媽媽握著她的手止不住哭泣，她不斷讚美細訴吳中純的好，吳母仍難以撫慰失去女兒的悲傷，哭斷腸、心碎茫，吳中純胞姊更是連日勞累悲傷的眼爆血管。

楊月娥主持吳中純告別式，她努力穩住自己的情緒，等聚會結束，離開會場再哭，她含淚悼別好友：「這麼多人來送妳，願妳無病無痛安康，最後一眼，記住妳美麗的模樣。」

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