賓賓哥被控違法募款 雪碧以上帝視角發聲

情色教主「雪碧」方祺媛。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前遭指控涉嫌違反《公益勸募條例》的網紅「賓賓哥」，新北市政府公文近日已正式認定其並未違法，賓賓哥委任律師則發布聲明正式澄清不實指控。

針對網路不實指控，賓賓哥透過法律事務所發表聲明書澄清，指依據《公益勸募條例》規定「公益」係指不特定多數人的利益，而賓賓哥為弱勢發起活動，是經訪視後針對「特定個案」探詢所需物資，再將募集物資送交個案，此舉屬於為特定個案之私益，非屬《公益勸募條例》規範的範圍。

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情色教主「雪碧」方祺媛20日在臉書發文引述賓賓哥相關報導，認為自己自始至終永遠都只是上帝視角，說出自己的想法，她表示：「換位思考一下，如果我是弱勢的人，被公布資料的人，我的心情是如何？好好的公益為什麼要變成戰爭，到底這塊大餅有多大？我不懂！也不想懂，為善不欲人知，這不是基本的嗎？公益他就是來幫助人的，而不是來斂財！」

賓賓哥。（翻攝自臉書）

日前賓賓哥社群分享他前往桃園探視的「象腿個案」。該名個案原本已順利完成單腳手術，雙腳狀況明顯好轉，且積極準備在過完年後找工作自立更生，卻不幸在過年前遭遇嚴重車禍，甚至以「肉身撞車」，導致骨頭碎裂且必須臥床休養三個月，原定於三月份進行的另一隻腳手術，也因為與前次傷口位置相近且需長期休養而被迫延期。

面對個案在康復之際又逢變故，甚至面臨無法自理生活、尿布與衛生紙等日用品見底的困境，賓賓哥伸出援手，親自關懷個案的傷勢，更當場答應資助看護費用，以解燃眉之急，並迅速安排團隊採買五袋尿布與衛生用品。

賓賓哥在影片中感性說：「這名個案是個老實且實報實銷的人，雙方早已如同朋友一般。他期望透過自身的影響力，呼籲社會大眾在影片底下留言為個案加油打氣，陪伴度過這段艱難的休養期。」

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