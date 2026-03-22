晚安小雞柬埔寨被關2年 始作俑呼之欲出

晚安小雞在柬埔寨刑滿出獄遣返回台。（資料照，記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」陳能釧製造流量，在柬埔寨捏造被綁架情節，被當地警方逮捕判處2年監禁，在19日返台，卻因涉毀損案，被依通緝犯身分逮捕，最後無保請回，昨（21）日開記者會說明2年牢獄生活，透露被關時想花錢求援，結果慘遭詐騙1300萬內幕。

晚安小雞昨在記者會2度起立鞠躬，針對2年前的造假事件，向社會大眾致歉，坦承前往柬埔寨是為了流量，但宣稱整起事件並非他主動策劃，而是受一名叫做「Selina」的大老闆慫恿。他說明過去曾和對方配合販售商品，這次對方以「柬埔寨現在很亂是好題材」為由，慫恿他拍攝被綁架內容，甚至宣稱有泰國皇室背景能保他平安，他才決定冒險，沒想到卻因此身陷囹圄。

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財經網美胡采蘋昨也在臉書發文表示，當初晚安小雞去柬埔寨拍片，假裝被詐騙集團暴打、追殺，整個企劃就是搭著「台灣人被綁架到柬埔寨園區，但政府不救、政府無能」的敘述結構出現的，結果晚安小雞現在說這是一個叫Selina的廠商，給錢要求演出的影片，「這個Selina到底是誰，真的應該好好查一查。」

胡采蘋表示，這類敘事跟一系列「台灣人在中東沒人救、出國最好帶台胞證、靠中國大使館救援」、「俄羅斯打烏克蘭但台灣沒使館沒做事只能靠中國大使館」，都是一樣的手法。

她並認為這類說法在threads上非常氾濫，他們都是想要打擊台灣政府沒有邦交、只能依靠中國政府，藉由這種「中國強大」的印象來影響台灣民眾，「但事實上這種論述結構也是中共網軍自己受到電影《戰狼》洗腦，而發展出來的一種錯誤信仰，無論是烏克蘭還是中東，中國僑民被丟包的大有人在，甚至這次可能也有一些中國工程師在伊朗戰場被炸死或受困地下碉堡。」

胡采蘋強調，台灣在全世界沒有邦交、沒有大使館，始作俑者就是中共，如果真的有中國使館救援台灣人，我們當然是非常感謝的，只是這些中共外交官平常大概也沒有少欺負台灣外交官吧？

胡采蘋說：「晚安小雞未來所有言論都要打三折，而這個Selina一定要追查，這一系列『政府不救』敘事到底是怎麼出來的，現在就是要一抓一大串的時間。」

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