自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙駿亞家暴判刑出爐！吳婉君認「腦中空白」 2度發文強硬捍衛隱私權

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君去年3月發遭男友趙駿亞家暴，近日法院判決出爐，趙駿亞因家暴犯行明確被判刑2個月，並須賠償女方51萬750元。吳婉君坦言，收到訊息的當下雖然 「沒有生氣，沒有哭」，但那種 「突如其來被亂爆料的恐懼感又席捲而來」。

吳婉君遭男友趙駿亞家暴，近日法院判決出爐。（翻攝自臉書）吳婉君遭男友趙駿亞家暴，近日法院判決出爐。（翻攝自臉書）

吳婉君與趙駿亞在中和某停車場發生口角，在車內慘遭暴力對待。當時她奮力逃出求救、報案提告並申請保護令，這段艱辛的法律程序走了整整一年。

這一年來，吳婉君過得並不輕鬆，曾因身心受創不敢出門，直到去年11月才宣布 「結束孽緣」。正當她努力透過旅遊、健身、分享貓咪生活來自我療癒時，判決書的曝光卻讓她的隱私再度成為公眾焦點。面對突如其來的具名報導，昨（21日）在臉書發聲，直言感到 「很錯愕、很難受」。

吳婉君強硬表態：「我想要充耳不聞，但我必須表達立場，我不要『被消費』自己的隱私，也不願自己的傷口一直被灑鹽，我不接受這種『被赤裸』的粗暴對待。」 她質疑法律明明規定要保護被害人，判決書也載明應「隱匿身分」，個資卻仍被粗魯地公開。

吳婉君今凌晨二度發文提到，收到訊息的當下雖然 「沒有生氣，沒有哭」，但那種 「突如其來被亂爆料的恐懼感又席捲而來」。她描述當時自己開始恐慌、心跳加速且大腦一片空白，直到她決定站出來保護自己：「我正視自己的感受，選擇表達而不是忍受。當我把自己好好接住，我便不再恐慌。」

吳婉君平靜地寫下聲明，強調這並非情緒宣洩：「演員是職業，我的本質是一個『人』。活生生的人，會痛會受傷，外在皮肉傷會好，心的傷看不見，但存在。」 她認為受法律保護的個資不應該這樣 「被具名」。

雖然民事求償100萬最終獲賠51萬，金錢或許能補償部分損失，卻難以抹平隱私被剝奪的痛苦。但吳婉君選擇用正向力量面對，感謝支持她的朋友：「感謝這陣子收穫滿滿的能量，懂得轉念讓每一件事都有好的一面。」 最後也向愛她的人喊話：「我很好 也很感謝」。

目前全案仍可上訴，吳婉君的發聲除了捍衛自身隱私，也希望社會能給予家暴被害人更多的尊重與空間，不要讓正義的判決，變成另一種形式的傷害。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中