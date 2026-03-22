趙駿亞家暴判刑出爐！吳婉君認「腦中空白」 2度發文強硬捍衛隱私權

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君去年3月發遭男友趙駿亞家暴，近日法院判決出爐，趙駿亞因家暴犯行明確被判刑2個月，並須賠償女方51萬750元。吳婉君坦言，收到訊息的當下雖然 「沒有生氣，沒有哭」，但那種 「突如其來被亂爆料的恐懼感又席捲而來」。

吳婉君遭男友趙駿亞家暴，近日法院判決出爐。（翻攝自臉書）

吳婉君與趙駿亞在中和某停車場發生口角，在車內慘遭暴力對待。當時她奮力逃出求救、報案提告並申請保護令，這段艱辛的法律程序走了整整一年。

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這一年來，吳婉君過得並不輕鬆，曾因身心受創不敢出門，直到去年11月才宣布 「結束孽緣」。正當她努力透過旅遊、健身、分享貓咪生活來自我療癒時，判決書的曝光卻讓她的隱私再度成為公眾焦點。面對突如其來的具名報導，昨（21日）在臉書發聲，直言感到 「很錯愕、很難受」。

吳婉君強硬表態：「我想要充耳不聞，但我必須表達立場，我不要『被消費』自己的隱私，也不願自己的傷口一直被灑鹽，我不接受這種『被赤裸』的粗暴對待。」 她質疑法律明明規定要保護被害人，判決書也載明應「隱匿身分」，個資卻仍被粗魯地公開。

吳婉君今凌晨二度發文提到，收到訊息的當下雖然 「沒有生氣，沒有哭」，但那種 「突如其來被亂爆料的恐懼感又席捲而來」。她描述當時自己開始恐慌、心跳加速且大腦一片空白，直到她決定站出來保護自己：「我正視自己的感受，選擇表達而不是忍受。當我把自己好好接住，我便不再恐慌。」

吳婉君平靜地寫下聲明，強調這並非情緒宣洩：「演員是職業，我的本質是一個『人』。活生生的人，會痛會受傷，外在皮肉傷會好，心的傷看不見，但存在。」 她認為受法律保護的個資不應該這樣 「被具名」。

雖然民事求償100萬最終獲賠51萬，金錢或許能補償部分損失，卻難以抹平隱私被剝奪的痛苦。但吳婉君選擇用正向力量面對，感謝支持她的朋友：「感謝這陣子收穫滿滿的能量，懂得轉念讓每一件事都有好的一面。」 最後也向愛她的人喊話：「我很好 也很感謝」。

目前全案仍可上訴，吳婉君的發聲除了捍衛自身隱私，也希望社會能給予家暴被害人更多的尊重與空間，不要讓正義的判決，變成另一種形式的傷害。

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