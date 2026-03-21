女神龍現身！謝金燕辣翻大港開唱 「豬大哥沒死」也來了

謝金燕擔任大港開唱女神，辣翻現場。（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「姐姐」謝金燕今（21日）晚現身高雄大港開唱現場，帶來一連串精采電音組曲，她霸氣向同時段在南霸天舞台開唱的陳亞蘭與血肉果汁機叫陣，喊話台下歌迷高喊讓聲音傳向南霸天舞台，另外今晚演出結束的金曲歌后李竺芯，還有變裝皇后妮妃雅也被謝金燕吸引，台下熱跳起來。

李竺芯（左）和妮妃雅朝聖謝金燕，在台下熱跳。（記者陳慧玲攝）

大港開唱舉辦20年，謝金燕曾是第一代大港女神，今晚再次重返扛起女神重任，一開場就全場熱翻，最驚喜的是，她還讓老爸「豬哥亮」身影重現大港舞台，讓大家聽到「豬哥亮歌廳秀」經典歌聲。

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謝金燕送出哨子，還送給全場唯一搶到橘色口哨的幸運歌迷加碼禮物，她精心準備《練舞功》、《Yoyo姊妹》等組曲，還同時身兼歌手和DJ，炒熱氣氛，她很開心再次來到女神龍舞台，直呼：「我把這20年來紅遍的歌，不過就拿出十分之一出來這樣。信不信下一場我一樣可以端出一模一樣，完全不重覆的歌，剛剛聽到那些歌很嗨吧。《Yoyo姊妹》兩萬年沒唱了，誰說姐姐只有《姐姐》這一首歌可以唱？什麼叫作真正的女神龍？」喊話歌迷大聲尖叫，叫到遙遠另一邊的南霸天舞台也能聽到。

謝金燕演唱多首組曲，嗨翻全場。（記者陳慧玲攝）

「豬大哥沒有死」，是近期網路瘋傳的趣味哏，源於今年民視除夕節目利用AI技術重現豬哥亮主持、演唱，於是很多網友在網路許願看到謝金燕這次到大港開唱可以與老爸豬哥亮跨時空演出，謝金燕笑說：「脆上的期待與敲碗，姐姐看到了。」決定安排起來，希望這神組合酷炸。

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