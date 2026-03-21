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金倒永唱歌爆紅！開心台灣追蹤數暴增：不知道會鬧這麼大

韓職起亞虎的選手金倒永。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）韓職起亞虎的選手金倒永。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓職起亞虎的選手金倒永因為在12強、WBC經典賽的好表現受到台灣球迷關注，他男扮女裝致敬NewJeans的影片更在台灣瘋傳，金倒永除了要求影片下架之外，更笑說：「我的追蹤人數變多了！」

金倒永因為在12強、WBC經典賽的好表現受到台灣球迷關注。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）金倒永因為在12強、WBC經典賽的好表現受到台灣球迷關注。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）

起亞虎頻道請金倒永回顧WBC賽事，更提到他男扮女裝獻唱《藍色珊瑚礁》的影片在台灣爆紅，金倒永本人甚至親自留言希望影片下架。被問到此事，金倒永笑說，其實只是輕鬆幽默的跟大家玩，不過事情比想像中鬧得還要大，至今還不知道為什麼會變得這麼紅，「到現在台灣粉絲們還是會私訊我、追蹤我，還有留言，我覺得不錯啦，而且我追蹤人數也變多了。」

起亞虎頻道請金倒永回顧WBC賽事。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）起亞虎頻道請金倒永回顧WBC賽事。（翻攝自YouTube 기아타이거즈 KIA TIGERS）

金倒永先前在起亞虎慶典上模仿NewJeans的Hanni獻唱《藍色珊瑚礁》，影片在台韓大戰之後，於Threads上瘋傳，甚至連球場都有人在播這首歌，在台灣意外成為流行。台灣網友紛紛笑說，「來台灣開唱吧」、「好可愛！」、「竟然是因為追蹤變多了在開心，瘋掉。」

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