賴慧如練到下體受傷 康康打贏胡瓜遭爆料有大頭症

康康（右2）主持中視節目《綜藝一級棒》之前與胡瓜（右1）主持的《週末最強大》打對台，兩人在台上的互動也充滿火花。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會連兩天在北流登場，包括曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、鍾采穎、曾心梅等唱將輪番上陣。康康主持中視節目《綜藝一級棒》之前與胡瓜主持的《週末最強大》打對台，兩人在台上的互動也充滿火花。

鍾采穎與曾心梅合唱。（萬星傳播提供）

胡瓜吐嘈康康主持《綜藝一級棒》的收視率都得第一，「現在開始有大頭症了！」康康驕傲回應：「我在《綜藝一級棒》都沒有唱歌，收視率就贏你們了。」讓胡瓜聽了沒好氣回應：「你很臭屁喔。」

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康康今晚也獻唱《惱人的秋風》、《拒絕再玩》、《山頂黑狗兄》、《媽媽請你也保重》等歌曲，分別向已故的高凌風、張國榮 、洪一峰、文夏致敬。康康向台下的觀眾熱情打招呼，「我是青春偶像康康，今天看到康康，就會健健康康。」

賴慧如升空高歌。（萬星傳播提供）

八點檔女神賴慧如擔綱主持，還加碼挑戰高空演出的橋段，升空高唱《為你我受冷風吹》，搭配8公尺長裙造型，宛如仙女下凡。賴慧如被搭檔歐漢聲爆料練到受傷，她表示：「『妹妹』有點受傷，安全措施是瓜哥最注重的，花6、7萬元訂製裙子，保險是一定要的！」

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