家暴案判決出爐！吳婉君獲賠51萬開砲：拒絕隱私「被消費」痛揭心傷

趙駿亞（右）遭吳婉君指控家暴，目前判決已出爐。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君去年3月遭男友趙駿亞施暴，當時她在中和某停車場與男方發生口角，竟在車內慘遭暴力對待。當時她奮力逃出求救並報案提告，同時申請保護令。經過一年的審理，法院判決出爐，趙駿亞因家暴犯行明確被判刑2個月，並須賠償女方51萬750元。

吳婉君這一年來走得並不容易，她曾因身心受創一度不敢出門，直到去年11月才透過社群宣布 「結束孽緣」。正當她努力透過旅遊、健身、分享寵物貓生活來療癒自己時，判決書的曝光卻讓她的隱私再度成為公眾討論的焦點。

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面對突如其來的具名報導，吳婉君今（21日）在臉書發出嚴正聲明，直言自己 「很錯愕、很難受」。她強調：「我想要充耳不聞，但我必須表達立場，我不要『被消費』自己的隱私，也不願自己的傷口一直被灑鹽，我不接受這種『被赤裸』的粗暴對待。」

根據《家庭暴力防治法》規定，媒體不得報導足以識別被害人身分的資訊。吳婉君質疑，既然法院判決書已載明要「隱匿身分」，為何隱私仍被粗魯地公開？她感性發聲：「演員是職業，我的本質是一個『人』。活生生的人，會痛會受傷，外在皮肉傷會好，心的傷看不見，但存在。」她認為個人隱私並不涉及公共利益，受法律保護的個資不應該這樣 「被具名」。

雖然民事求償100萬最終獲賠51萬，但對吳婉君來說，金錢賠償或許能補償工作損失，卻難以抹平網暴與隱私被剝奪的痛苦。

目前全案仍可上訴，吳婉君選擇站出來表達立場，除了捍衛自己，也希望社會能對家暴被害人保有更多的尊重與空間。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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