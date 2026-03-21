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娛樂 最新消息

汪小菲二婚妻超拚！馬筱梅認了「養孩子費用高」 產後速上工：沒本錢躺平

Mandy產後僅13天就重啟直播工作。（組合照，翻攝自小紅書）Mandy產後僅13天就重啟直播工作。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲第二任妻子「Mandy」馬筱梅近日以「超拚產婦」形象掀起討論！她在剖腹產後13天就重啟直播工作，甚至在坐月子期間就準時開播與粉絲互動。面對外界關注，馬筱梅坦言，當了媽媽後責任感與經濟壓力都明顯增加，直言現在養育小孩的費用高，認為自己現在沒本錢躺平。

Mandy近日持續透過直播分享育兒與生活近況，雖然仍在坐月子卻已恢復工作節奏，畫面中的她氣色逐漸恢復，與粉絲分享近況時坦言，現在的壓力比過去更大，因為養育孩子的花費相當可觀，從奶粉、尿布到未來教育基金與生活支出，每一項都需要準備，因此自己必須盡快回到工作狀態，「因為我現在還沒有不拚的本錢！」

Mandy在升格人母後更加努力工作，被許多網友大讚「為母則強」，不過也有人擔心她剖腹產僅13天就開始直播，甚至試吃辛辣食物，恐怕影響傷口恢復；也有部分聲音質疑她是否利用「媽媽人設」增加流量？儘管評價兩極，但不少同為父母的網友也表示深有同感，坦言養育孩子的開銷確實相當驚人。

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