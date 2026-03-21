女星遭闖家行搶！母被勒頸瀕臨窒息「不敢求救只為護女」

NANA（圖）住家遭男嫌犯行搶，案件出現最新進展。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星NANA去年住家遭嫌犯闖入，母親更被勒脖到幾乎窒息，事件最新進度曝光。NANA母女近日再度向法院表明，強調不願在法庭上與嫌犯正面對質，將不以證人身分出庭；然而回顧案發當下，NANA母親在缺氧昏眩之際，腦中最後掛念的竟是提醒女兒「快把門鎖上」，母愛令人鼻酸且動容。

案件發生在2025年11月，地點位於京畿道九里市阿川洞的嫌犯趁著清晨入侵住宅，同時持刀威脅並勒索金錢；當時，NANA母親獨自一人在客廳，突遭嫌犯從背後制住，甚至以手臂緊勒頸部，一度陷入失去意識，更是幾近窒息的狀態，為了不讓正在房內熟睡的女兒捲入危險，她只能壓低自己的哀嚎聲量苦撐。

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事後母親回憶，當時在極度缺氧與意識模糊的情況下，腦中最後浮現的念頭不是自己的安危，而是懊悔沒能提醒女兒把門鎖好，不希望女兒也陷入險境。不過，NANA則在聽見異狀後驚醒，並於第一時間衝出房門對抗，最終成功壓制嫌犯並交由警方處理，母女兩人在過程中雙雙掛彩受傷，案件因此升級為「強盜傷害罪」。

不過，嫌犯事後卻反控NANA持刀傷人且有殺人意圖，警方調查後認定NANA屬正當防衛，未予移送；NANA方面則強調相關說法是不實指控，已著手以誣告罪反擊，經紀公司也表示將追究法律責任。韓媒指出，NANA母親近日已向議政府地方法院南楊州支院提交「證人不出席申請書」，NANA本人亦同意此決定，母女二度重申不出庭立場，目前案件預定於3月24日開庭審理。

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