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娛樂 最新消息

李聖傑返母校開演唱會 回憶大學時唱歌心情

情歌王子李聖傑今日回母校東吳大學開唱。（東吳大學提供）情歌王子李聖傑今日回母校東吳大學開唱。（東吳大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕去年底才登上小巨蛋的情歌王子李聖傑，今（21）日回母校東吳大學，祭出演唱會規格，演唱《手放開你那麼愛她等經典歌曲，千名學弟妹安可聲不斷，共同慶祝東吳126年校慶。

李聖傑還為呼應演唱會場地的「望星廣場」名稱，加碼演唱眼底星空，並和學弟妹分享大學時在舞台上唱歌心情，溫暖動人。

擁有不老童顏的香蕉哥哥「凍齡」功力，讓東吳學生驚呼，和小時候看到的香蕉哥哥一樣。（東吳大學提供）擁有不老童顏的香蕉哥哥「凍齡」功力，讓東吳學生驚呼，和小時候看到的香蕉哥哥一樣。（東吳大學提供）

而以不老童顏著稱的香蕉哥哥也出現在東吳校園中，身為第一代YOYO家族，凍齡外貌讓同學覺得不可思議，直呼和小時候看到的香蕉哥哥一樣；另兩位高顏質的創作才女洪佩瑜、洪安妮也帶來療癒感十足的輕音樂。

羽球新星江子傑與東吳羽球隊的運動績優生展開表演競賽。（東吳大學提供）羽球新星江子傑與東吳羽球隊的運動績優生展開表演競賽。（東吳大學提供）

東吳126年校慶以「健康活力GO」為主軸，在雙溪體育館舉辦羽球新星活動，邀請王齊麟與李洋的小學弟，土地銀行球團力捧新秀接班人江子傑，和東吳羽球隊的運動績優生展開表演競賽，由近3年擔任U15、U17青少年國家代表隊總教練的東吳羽球隊教練王家閔，率領東吳運動績優生黃聖淳、陳姵茿、陳品宏、呂柏寬、武禪觀同場競技，進行男單、男雙、混雙的表演競賽。

江子傑目前在男子單打排名全國第六，擁有世界羽聯國際賽事挪威國際系列賽金牌、拉脫維亞未來系列銀牌與新加坡國際系列銅牌的好成績，他希望藉由東吳校慶好喜氣，延續王齊麟、李洋的奧運金牌精神，新的一年在賽場上有更好的勝運，未來能承襲學長們朝未來奧運奪牌的目標前進。

東吳社資處、人文社會學院與音樂系攜手舉愛校音樂會，音樂系65級、第6屆傑出校友涂世瓊領銜與董事長唐松章、校長詹乾隆、前校長潘維大及多位校友與師長，表演台灣名曲「雨夜花」、「綠島小夜曲」、「牽阮的手」、「我的未來不是夢」等，展現東吳人團結一心的凝聚力。

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