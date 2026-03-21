滅火器大港開唱宣布喜事 楊大正看台灣隊出戰南韓爆哭

滅火器參加大港開唱，開心宣布今年夏天將首登小巨蛋開唱。（出日音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「2026大港開唱Megaport 」，今（21日）熱鬧登場，金曲樂團滅火器重返南霸天舞台，台下擠了滿滿人潮，演出中段唱完《海上的人》，他們也在台上宣布好消息，申請6年之後，滅火器終於要在今年7月18日在台北小巨蛋開唱。

在演唱《人生》之前，楊大正談到：「記得第一次唱大港開唱是2006年，那時才20出頭，覺得高雄終於有大型音樂祭，沒想到玩團會玩這麼久的時間，不知道有一天會有這麼多人，變成台灣最具代表性、最有趣的音樂祭。」他也不忘補充滅火器自己辦的「火球祭」也不錯。

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受訪時楊大正談到從2000年開始不斷申請小巨蛋，「這是從來沒去開過專場的地方，經典場地，總覺得做這麼久，全世界跑很多地方，有一個地方沒去，感覺怪怪的，拿到檔期很感動，沒挑戰過的場館，新鮮感很大，滅火器很有趣，陪伴過不同樂迷走過人生階段，大家一起來回味回憶殺 喜歡滅火器，就一起完成獨一無二小巨蛋演唱會。」

滅火器為電影《冠軍之路》演唱主題曲《今天的我》，今天受訪也聊到前陣子剛結束的世界棒球經典賽，楊大正說台灣隊迎戰南韓那一場，「我是邊哭邊看完。」另談到：「今年一路看，台灣隊長得不太一樣了，自信、任性，對南韓那場，陳傑憲奮不顧身拿下分數，我為選手感到驕傲。」

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