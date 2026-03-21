趙小僑首帶典典寶寶做公益 劉亮佐曝妻「私下暖舉」

趙小僑帶女兒「典典寶寶」做公益。（天使心家族提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕趙小僑、劉亮佐今（21日）帶著女兒「典典寶寶」現身公益活動，對夫妻倆來說，這場活動不只是帶孩子出門，更像是一堂提早開課的人生教育課，畢竟比起教會孩子背唐詩，他們更在意的是，先讓女兒學會怎麼看懂別人的不同、怎麼理解別人的需要。

趙小僑、劉亮佐在意的是，先讓女兒學會怎麼看懂別人的不同、怎麼理解別人的需要。（天使心家族提供）

趙小僑分享，這是女兒第一次參加公益活動，對她來說意義特別不一樣。「希望她從小就能接觸這些充滿愛的能量」，語氣裡明顯帶著媽媽的期待。她坦言，現在網路資訊太雜，孩子長大後一定會接觸到很多聲音，但她更希望，能先讓孩子習慣把注意力放在值得被看見的事情上。

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趙小僑、劉亮佐在意的是，先讓女兒學會怎麼看懂別人的不同、怎麼理解別人的需要。（天使心家族提供）

趙小僑透露，平常遇到女兒對外界產生好奇時，夫妻倆不會閃避，而是盡量用孩子聽得懂的方式回答。像典典寶寶曾看著身心障礙孩子問：「那個姐姐怎麼這樣子？」她就會慢慢解釋：「有些小朋友出生時就生病了，像是需要插管幫助呼吸。」讓孩子知道，不一樣不是奇怪，而是每個人有不同的生命狀態。

趙小僑笑說，典典寶寶現在看到別的小朋友哭，會自己走過去安撫，甚至主動牽對方去玩，完全展現小小社交員的潛力。她在旁邊看著，也忍不住有點感動，畢竟同理心這種東西，不是考試會考，但長大後比很多能力都重要。

趙小僑、劉亮佐帶女兒「典典寶寶」現身公益活動。（天使心家族提供）

一旁的劉亮佐則補上一句很像爸爸版人生金句：「這個世界不缺負面的聲音，反而更需要有愛、有溫度的人站出來。」對他來說，夫妻倆一直希望孩子不要只活在自己的小宇宙裡，而是能從小看見別人的需要。不是只知道自己今天想吃什麼、玩什麼，而是知道原來有些人每天正在經歷不同的困難。

劉亮佐也順勢爆料，趙小僑其實多年來一直默默在做公益，不只是捐款，還長期在印尼認養孩童，持續固定幫助當地孩子生活，她來說，公益不是一時興起，而是能做多少就做多少。

趙小僑帶女兒「典典寶寶」現身公益活動。（天使心家族提供）

趙小僑聽了則淡淡說，經歷過自己的求子過程後，現在對「生命」這件事感受特別深。因為曾經走過等待、挫折與盼望，所以更能理解，不是每個家庭都過得那麼容易。她坦言：「很多家庭都在經歷不一樣的辛苦」，也因此現在只要有機會，就會希望用自己的影響力，把更多目光帶到需要被看見的地方。

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