才唱完大港！日本鬼才樂團Aooo曝專場計畫 《鋼彈》米倉千尋來台慶30周年

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代鬼才樂團Aooo今年登上大港開唱，今天（21日）宣布將於5月31日（日）在Legacy Taipei舉辦首場台灣專場演唱會「Aooo Live Tour "RINGRING" in Taipei」，令樂迷相當期待。另外，深受動漫迷歡迎的女歌手米倉千尋則是在6月14日（日）於三創CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會「Chihiro Yonekura 30th Anniversary Asia Tour 2026〜在亞洲閃耀光芒〜」，受到矚目。

Aooo將於5月31日在Legacy Taipei舉辦首場台灣專場演唱會。（好玩國際文化提供）

Aooo由石野理子（Vo.）、すりぃ（Gt.）、やまもとひかる（Ba.）及ツミキ（Dr.）組成，日前正式公佈了第二張專輯「Rooom」的發行計畫，而收錄於其中的新單曲《Question（クエスチョン）》，也將緊接著於3月25日在各大數位平台搶先上架。自大港開唱宣佈Aooo加入演出陣容後，隨即在各網路平台上掀起熱烈討論，被媒體評為「今年大港必看的夢幻名單」，今天公布5月專場計畫，就是要讓台灣樂迷能感受更完整、更震撼的Aooo。門票定於3月29日（日）上午11點在Ticket Plus遠大售票系統準時啟售。

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米倉千尋憑藉著充滿力量且清亮療癒的嗓音，締造了無數經典動漫神曲。（好玩國際文化提供）

米倉千尋以《機動戰士鋼彈 第08MS小隊》主題曲《暴風雨中的光輝》（嵐の中で輝いて）聞名，自1996年出道以來，米倉千尋憑藉著充滿力量且清亮療癒的嗓音，締造了無數經典動漫神曲。今年適逢出道30週年，這場巡演不僅是對過去輝煌紀錄的回顧，更是米倉千尋要將這份「光芒」親自帶到亞洲各個城市，感謝多年來陪伴她的歌迷。門票將於3月28日（六）上午11點正式在Ticket Plus遠大售票系統開始售票。

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