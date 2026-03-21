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娛樂 最新消息

顧婕直腸癌末期「轉移到腹膜」！近況曝光：醫生給2條路走

顧婕（右）出席公益活動，與藝術老師Nanda共同創作「曼陀羅球鞋」。（讀者提供）顧婕（右）出席公益活動，與藝術老師Nanda共同創作「曼陀羅球鞋」。（讀者提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕58歲「整形天后」顧婕罹患大腸直腸癌第4期，癌細胞已轉移至肝臟與肺部，近年持續接受治療。今（21）日她出席「公益曼陀羅創作大會」，並透露癌症已經擴散到腹膜，一度痛到以為自己快掛了。

顧婕的癌細胞在今年農曆年擴散到腹膜，在台南做活動時一度痛到抱著馬桶，「醫生給我兩條路，第一條是打T細胞免疫加標靶，第二條就是求神拜佛」，去年她原本決定要做標靶治療，最後她還是放棄，她這幾年都透過心靈療癒與脈輪瑜珈等方式，與自己深度對話，「我現在狀態很好，還可以吃2碗飯，體重也有48公斤，比我剛開完刀還胖2公斤，我如果做化療，不可能還可以像現在這樣」。

儘管仍在病中，她仍堅持拿起畫筆，以曼陀羅象徵圓滿與重生的圖騰傳遞信念。更與藝術老師Nanda共同創作的「曼陀羅球鞋」，顧婕現場號召大眾參與捐款，並承諾將這雙象徵「圓滿與力量」的鞋款贈予公益單位。她也將本次活動部分所得將捐予公益單位，希望將社會給予的關愛轉化為實質力量，幫助更多身處困境的弱勢族群。

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