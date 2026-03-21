遭指控詐騙千萬！找吳宗憲協調仍破局 張淳淳自清發誓：願以死證明

張淳淳回應與洪誠陽的金錢糾紛。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「塑身天后」張淳淳日前遭洪誠陽控欠他2800萬未還，今（21）日她出席「Ladymama樂齡青春學院」公益記者會，針對兩人金錢糾紛，她找來律師陪同，還拿出聲明稿及證據，親上火線做回應。

洪誠陽昨指控，過去15年間依張淳淳建議投資房地產，對方承諾保本且可獲利，自己累計投入超過2800萬元，卻發現帳目不清，從未取得明細。他坦言，過去顧及出面調解的吳宗憲情面，隱忍至今，日前已提起民事訴訟。

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張淳淳的律師今出示民國97年投資公證的資料文件，以及雙方簽署的結案合意書，強調投資金額都已清算。不過洪誠陽事後對金額有意見，張淳淳就去申請和解，並找來吳宗憲協調，這過程都有簽保密條約，未料洪誠陽將之訴諸媒體，她也質疑對方這11年來全都沒採取法律行動，張淳淳無奈直呼被到處說是詐騙很難過，「如果哭或死能證明我的清白，我很願意。」

至於被控失聯，張淳淳則說自己微信被封鎖，但還是有很多管道可以做聯絡並沒有搞消失，也喊話男方別讓父母擔心，「我已經父母雙亡，沒有人心疼我。」張淳淳更提到，這幾年「房地產女王」的頭銜壓得她喘不過氣，「我只是想告訴年輕人如何好好買房子、安身立命，如果我有什麼錯，我覺得我錯在『分享欲』。」對於屢被爆黑料她有苦難言，都要花三五年去證明自己的清白，「我張淳淳如果欠你任何一毛錢，我賣肝賣腎都會還給你。」

而張淳淳3年前被確診乳癌0期，積極接受治療後順利康復，她提到，她原本就有癌症家族病史，媽媽罹患乳癌，抗癌的過程中是張淳淳一路陪伴，也親眼經歷媽媽接受乳房切除手術的艱熬，媽媽最終因胰臟癌末期辭世。

3年前，張淳淳在一次乳房攝影檢查中，被確診乳癌0期，也就是所謂的乳管原位癌（DCIS），當時癌細胞還在乳管內、沒有擴散侵入周圍組織，屬於非常早期的階段，在醫師的建議下，她採取較為保留性的治療方式，而不是將整個乳房切除，僅針對左邊乳房的病灶精準移除，再搭配放射治療。

抗癌成功的張淳淳更加珍惜健康的重要，加上這幾年，多位演藝圈好友離世，更讓她感慨人生無常，愛要及時，她今也為公益活動推出單曲，將大小S的歌改編成「十分鐘的練習」。每天給自己十分鐘，可以超慢跑十分鐘也可以走路十分鐘，「十分鐘的練習，多巴胺都屬於你。」

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