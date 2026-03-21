趙正平爆瘦11公斤扯出晚安小雞 怒吼開嗆：我不是沈玉琳啦

趙正平發片活動，昔日戰友林智賢和梁赫群力挺。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕57歲的趙正平老來得子，兒子現已1歲3個月，他為了圓多年歌手夢，砸下300萬元推出3首新歌。未料今天在發片記者會，自曝半年內瘦了11公斤，引發現場一陣驚呼。身高175公分的他強調，並非健康亮紅燈，而是透過飲食控制與運動達成，目前距離目標體重70公斤，尚差2至3公斤。

趙正平過去曾以「景行廳男孩」發片，昔日戰友林智賢和梁赫群這次也沒缺席，現身記者會幫趙正平宣傳，打趣連新聞標題都想好了。林智賢為了讓趙正平搭上最夯關鍵字，幽默說：「標題就下『晚安小雞釋放回台，重磅新聞再+1』！」梁赫群則說：「趙正平身體健康出狀況，暴瘦10公斤！」讓趙正平氣得反擊：「我不是沈玉琳啦。」意外爆粗口。

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趙正平表示，此次發片不只是推出作品，更像是在這個年紀，鼓起勇氣把藏在心中的話一次唱出來。他透露健檢僅有三酸甘油脂偏高，醫師建議少外食、多運動，因此採取飲控、戒澱粉並搭配排糖藥，成功健康減重，同時也維持每3個月定期檢查。

他的新歌分別獻給妻子、兒子與兄弟，其中《為你寫一條歌》記錄他從過去的火爆浪子，轉變為新手爸爸的心境。他坦言，初次抱到兒子時，深刻感受到責任，「知道自己不能再只顧自己」。歌曲也傳達對孩子的守護與放手，盼在未來分離來臨前，讓孩子明白自己始終是後盾。談及是否再拚第二胎？趙正平笑說「看緣分」，若有機會，希望能有個女兒。

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