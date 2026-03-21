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許銘傑超驕傲！女兒日本爆紅畢業了 餐廳打工意外引轟動

許銘傑赴日參加女兒畢業典禮。（組合照，翻攝自Threads）許銘傑赴日參加女兒畢業典禮。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕許銘傑的正妹女兒「娟娟」許維娟曾因在日本中華料理店打工意外爆紅，如今傳出好消息！許銘傑20日驕傲證實女兒已從日本大學畢業，當年因在餐廳幫忙、清新外型在網路掀起討論，如今近況曝光，也讓不少球迷再度關注這位曾紅遍日本的「餐廳打工正妹」。

許銘傑近日分享參加女兒畢業典禮的照片，只見身穿日式「袴」的娟娟露出靦腆笑容，與西裝筆挺的父親並肩合影。許銘傑開心表示，女兒從小學業幾乎不用他操心，高中時自己努力念英文，考英文檢定拿到B級，甚至連報考日本神田外語大學的過程，都是老師提醒他才知道，讓他相當驚喜。

為了見證女兒的重要時刻，許銘傑特地向富邦悍將球團請假，從台灣飛往日本參加畢業典禮，他坦言看到女兒獨自在日本半工半讀，直到順利畢業相當感動，也祝福愛女未來工作順利，並透露自己參加完典禮後，當天下午就搭機返台投入球隊工作。

其實娟娟早在2020年就曾因打工爆紅，當時與好友池田穗乃花仍在求學，便接手位於千葉縣松飛台附近，即將倒閉的中華料理店「中華東東」，兩人從煮飯做菜開始重新經營，希望延續好友爺爺留下的餐廳精神。故事曝光後迅速在網路掀起關注，不只巨大料理吸睛，兩位正妹店員也成為焦點，甚至吸引日本媒體採訪；消息傳回台灣後，球迷才發現她正是旅日球星許銘傑的女兒，店內還掛著父親的台灣隊戰袍，吸引許多台灣球迷前往朝聖。

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