TWICE狂破4大紀錄！3天吸12萬人朝聖 子瑜領軍征服大巨蛋

TWICE狂破4⼤紀錄征服⼤巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓女團TWICE的《〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI》 昨天（20日）起正式在台北大巨蛋揭開序幕，3天預計將吸引共12萬人朝聖，只可惜成員多賢因病無法參加，而MINA因臉腫戴面紗上台，不過反而增加一股神祕的美感。

TWICE帶來多首夯曲。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE昨天以新歌《THIS IS FOR》開場，瞬間點燃全場氣氛，成員們依序自我介紹，志效說：「今天能夠在台北開唱非常開心和期待，謝謝你們用這麼大的歡呼聲迎接我，今天大家要玩得開心喔！」子瑜用中文表示：「真的非常期待這一天，也等了非常久！」定延則稱：「大家好我是定延，很榮幸可以來台北見到 ONCE！」還用中文俏皮說：「你們過得好嗎？」MOMO貼心台語問候「吃飽沒？」等，被粉絲笑虧：「怎麼還是這一句？」

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TWICE台北場換新裝。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE一連串高能量演出引爆全場，超過30首歌曲粉絲尖叫聲此起彼落，包括《Strategy》、《SET ME FREE》、《I CAN’T STOP ME》、《What Is Love?》、《YES or YES》等人氣金曲，不斷掀起萬人大合唱。志效、彩瑛、定延驚喜首度帶來《Kpop 獵魔女團》的話題曲《TAKEDOWN》，子瑜的SOLO曲《Run Away》巡演首唱就獻給台北，讓全場又驚又喜，而彩瑛的《SHOOT》更是嗨翻全場。

TWICE把煙火帶進大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

演出進入尾聲，大合唱的《ONE SPARK》、紙花漫天飛的《Feel Special》、安可曲《Talk that Talk》層層堆疊情緒，搭配360度舞台與燈海交織，打造震撼視覺。全場破4萬名觀眾享受超過兩小時的高規格演出之中，從震撼開場到感動收尾，歡呼與感動交織，為這場ONCE等待已久的夢幻大秀寫下完美篇章。

TWICE是⾸組於臺北⼤巨蛋締造三場完售紀錄的女團。（Live Nation Taiwan提供）

此次TWICE登上大巨蛋演出創下4大紀錄，包括「臺北大巨蛋首次呈現360度演唱會舞台」、「4個月內橫跨高雄世運主場館與臺北大巨蛋的國際指標級團體」、「首組於臺北大巨蛋締造三場完售紀錄的女團」、「臺北大巨蛋單場首度突破4萬人入場」，台灣女兒子瑜領軍，成功征服大巨蛋。

TWICE在大巨蛋開唱3天，共吸引12萬人朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

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