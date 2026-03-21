村上信五認平凡「比不上嵐」 自嘲勉勵畢業生：關8團名都沒了

SUPER EIGHT村上信五驚喜擔任致詞嘉賓。（翻攝自近畿大學X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣男團「SUPER EIGHT」（原名關8）的成員村上信五今天（21日）驚喜現身大阪近畿大學為畢業生致詞，開場就說：「我是從事偶像工作的村上信五！」此話一出立刻掀起現場5000名畢業生的歡呼。

村上信五今天擔任致詞嘉賓，以人生前輩的身分勉勵畢業生，「平凡並不是壞事。」他以自身經歷舉例，稱演藝圈就是由一群「有個性」的人組成的群體，「我的隊友橫山裕、大倉忠義、安田章大以及丸山隆平都很奇怪，跟我同一個世代的嵐有個很帥氣的個性，感覺我被他們蓋過去了，但正因為我很平凡，我的話才能傳達給更多人吧。」

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SUPER EIGHT村上信五勉勵大家平凡也很好。（翻攝自近畿大學X）

他也提到，過去到東京發展，被要求要講標準話，但30年過去了，他站在台上還是說著一口流利的關西腔，村上信五覺得不用勉強自己有個性，做平凡的自己就好。他感謝自己加入演藝圈後遇到許多貴人，勉勵畢業生們「捨棄自尊心」，放下無謂的驕傲反而能獲得更多，這將會帶著你成長。

村上信五認為，一定會遇到許多艱難的時刻，「但其實出社會之後，並沒有那麼嚴重喔，像我們連團名都改了呢！」最後，村上信五鼓勵畢業生們，在事過境遷之後，其實都沒什麼大不了了，「遇到無法抗拒的事情，那麼就學會接受並繼續往前進吧！」他希望所有畢業生們能學會把「平凡」帶回家。

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