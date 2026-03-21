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娛樂 電視

才接羅志祥節目3個月就收攤！林襄露面曝近況 隔空喊話沈玉琳

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神林襄今（21）日出席美妝品牌一日店長活動，現場擠滿粉絲展現高人氣。日前節目搭檔沈玉琳順利出院，林襄也直呼很開心，有傳訊給對方，期待與沈玉琳再見面。

林襄與粉絲們相見歡，備戰新球季。（記者王文麟攝）林襄與粉絲們相見歡，備戰新球季。（記者王文麟攝）

林襄之前常與沈玉琳一起錄製節目，過去沈玉琳住院時林襄也數次低落表示很擔心對方，如今沈玉琳康復出院，她也開心表示一直有與對方聯絡，「真的很祝福他，也很期待之後能見面。」也說前陣子沈玉琳復工出席記者會，她剛好在日本為WBC應援沒辦法到場支持，「我有傳訊息跟他說，玉琳哥回我『ok』的貼圖」。

林襄出席一日店長活動。（記者王文麟攝）林襄出席一日店長活動。（記者王文麟攝）

林襄這次赴日應援屢被鏡頭捕捉，還登上當地的報紙，她坦言很驚喜又感動，會好好珍惜、感謝大家的厚愛，她也分享這次應援的心情，直呼台灣球迷真的很多，東京巨蛋都快變成台北巨蛋；而談及近況，她透露目前準備迎接新球季，近期主持《綜藝OK啦》的搭檔羅志祥宣布請辭，林襄才剛接手何美女主持人之位3個月，節目就停錄，林襄透露一直有跟羅志祥保持聯絡，還笑說會介紹今天活動的美妝產品給他。

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