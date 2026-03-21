JKF百大女郎冠軍出爐！分享「爆乳心機」狂撩粉絲

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆JKF百大女郎比賽出爐，本屆賽事最終由「嬌慾系學姊」雅捷強勢奪下冠軍寶座，並攜手亞軍孫孫、季軍謝立琪、第四名夢夢以及第五名玟妡合體，為《頂尖之上 The High Five》主題JKF三月份封面進行性感加冕。

第七屆JKF百大女郎前五名，左起為第五名玟妡、亞軍孫孫、冠軍雅捷、季軍謝立琪、第四名夢夢。（JKF提供）

在模特圈擁有近20年資歷的新科冠軍雅捷，靠著「保持真實」的必殺技與超強撩粉技術穩坐冠軍寶座。

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身為嬌慾系學姊，她不僅在社群上放送滿滿美照，更大方公開展現好身材的性感心機：「內衣要買小一點的～才好看，飽滿的胸部讓視覺上更UPUP」。她私下與粉絲互動更是充滿粉紅泡泡，甚至曾在吃飯時間直接勾引粉絲直呼：「我想吃你！」

雅捷大方分享「爆乳心機」。（JKF提供）

然而在性感的反差之下，雅捷對待粉絲如同摯友，她感性吐露奪冠心聲：「我知道愛一個人，是多麼辛苦的事情。因為自己淋過雨，所以想為其他女孩們撐傘。」她鼓勵女孩們堅持愛自己，總有一天會閃耀出專屬光芒。為了慶祝奪冠，雅捷決定給自己與粉絲們放個假好好休息，作為辛苦四個月的犒賞。

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