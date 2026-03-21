厲害了！周董對話「梵谷」砸上億製作 邀《阿凡達》團隊打造MV新天花板

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫即將在3月25日全球數位發行新專輯《太陽之子》，首支專輯同名歌曲MV則會在3月24日首映，這幾天周董陸續釋出MV預告影片，宛如幫大家上美術課，一幅幅經典名畫竟然都「活起來」，周董在MV裡也將會和耳朵包著紗布的「梵谷」對話。

周杰倫在《太陽之子》MV中與梵谷對話。（杰威爾提供）

為了等待近4年的新作品，周董可是大手筆追求品質，《太陽之子》MV單支製作費逼近台幣1億元，內容還將數十幅名畫「動起來」，目前已解鎖四支Teaser致敬的名畫，第一支畫面是致敬1908年的《吻Der Kuss》、第二支畫面致敬1942年的《夜鷹Nighthawks》，MV中周杰倫還和梵谷在酒吧裡對話、第三支畫面致敬1889年梵谷《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像Self-portrait with bandaged ear and pipe》、第四支Teaser則是致敬了1793年的《馬拉之死Death of Marat》，透過現代影像的技術讓名畫重現生命力。

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周杰倫身處《夜鷹》名畫中的酒吧前。（杰威爾提供）

《太陽之子》的MV在巴黎及台北兩地拍攝，共歷時2年又3個月，MV的視覺設計和創意統籌則是來自紐西蘭、享譽全球的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），曾經參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》…等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他眾多獎項，加上高額製作費，將創MV新天花板。

周杰倫陸續釋出預告影片，和名畫對照栩栩如生。（杰威爾提供）

周杰倫新專輯《太陽之子》預計4月10日實體專輯全面上市，目前正在預購中，詳情可洽各大唱片行通路。3月24日下午1點在台北松仁威秀TITAN廳則將舉辦《太陽之子》MV全球首映及專輯記者會。

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