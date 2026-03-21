黃仁勳加持！美女主播今婚宴豪氣「席開101桌」 半個演藝圈都來了

〔記者蕭方綺／台北報導〕財經主播劉盈盈今補辦婚禮，席開101桌，相當氣派，婚禮現場星光熠熠，閨密Makiyo與葉澤毅當伴娘伴郎，陳雷及唐從聖、宋少卿、陳明真、秦楊、宋少卿、顏力妃等人現場接力上台開唱，花童是季中平、陳明真的雙胞胎公子以及主播張瑜予馨的女兒，甚至連輝達執行長黃仁勳也以親筆簽名喜帖送上驚喜祝福。

劉盈盈今補辦婚禮。（記者王文麟攝）

談起和黃仁勳之間的「緣分」，劉盈盈笑說先前採訪時曾與對方握手，「覺得很有福氣，握完手之後剛好就有了寶寶」，還打趣稱孩子是「AI之子」，未來學AI也是順理成章，甚至連寶寶英文名字也和黃仁勳一樣是「Jensen」，因為與輝達有這段故事，友人特地送上輝達紅包袋，上面黃仁勳也親筆簽名祝福，讓新人驚喜不已。

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至於和伴娘Makiyo，她們因為有共同乾爹認識，久而久之成為好姐妹，「她就是個很快樂的小妹妹」，希望多照顧對方，甚至有意幫她介紹新對象，「她也不排斥再來一次。」她笑說這次還特地找來一位同為單親爸爸的伴郎，「覺得他們兩個有機會湊成一對」，不過兩人當天才第一次見面，各自也都有小孩，「或許之後有機會發展」。

Makiyo（右）擔任主播劉盈盈（左）婚禮伴娘。（記者王文麟攝）

此外，劉盈盈和圈外從商的老公黃友泰從疫情期間透過朋友介紹認識，在一起至今約6年，「因為已經有寶寶了，覺得應該要補請大家一起吃飯、分享喜悅。」兩人已在前年登記結婚，如今砸下百萬補辦婚宴，為人生重要時刻留下紀念。至於是否計畫再拚第二胎，劉盈盈則表示「隨緣」，老公也在一旁附和：「順其自然。」

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