恭喜！焦凡凡「胎位不正」緊急剖腹 婁峻碩當爸報平安

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩與焦凡凡的寶貝兒子已平安誕生，婁峻碩稍早在社群報喜：「母子均安，媽媽辛苦了！」

據了解，焦凡凡今以剖腹產方式順利產下3572克的健康男寶寶，母子均安，夫妻倆喜迎牡羊座小男孩。全程在產房陪伴的婁峻碩，展現沉穩冷靜的一面，成為妻子最重要的依靠。他直呼，在看見兒子誕生的那一刻，「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」

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婁峻碩、焦凡凡喜迎愛子。（翻攝IG）

婁峻碩透露，原訂今日為預產期，但因寶寶「很有個性」，胎位持續為頭朝上，經醫師評估後決定採取剖腹產。初次升格人父的他，全程在產房緊握凡凡的手。他坦言，手術前兩人其實都相當緊張，尤其面對麻醉與開刀的不確定性，「凡凡一開始真的很不安，我只能一直陪著她，直到麻醉發揮作用、手術開始後，她的情緒才慢慢穩定下來。」

他也分享，雖然在產房內全程保持冷靜，沒有落淚，但其實早在前一晚情緒已經湧現。當時獨自想到隔天將正式成為父親、迎接新成員到來，內心充滿感動，忍不住眼眶泛淚。

進入生產過程後，他則轉為妻子的堅強後盾，全程守在一旁。他形容醫師將寶寶迎接出來的過程「真實又震撼」，第一時間更深刻感受到母親的辛苦。當聽見兒子清脆的哭聲時，焦凡凡喜極而泣，他則坦言「興奮大於感動」，沉浸在初為人父的喜悅之中。

談及寶寶長相，婁峻碩表示，兒子是個相當紮實的小壯漢，五官融合兩人特色：「鼻子像我，眼睛是雙眼皮，嘴巴則像凡凡。」

至於外界關心的寶寶隱私，夫妻倆也展現一致立場，暫不公開兒子的姓名與正面照，未來分享的照片也會盡量避開正臉。婁峻碩表示，希望孩子不必承受父母工作所帶來的外界評價，「把選擇權留給他，等他長大後再由他自己決定是否曝光。」

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