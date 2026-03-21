《天機試煉場》朴娜勑霸凌風波延燒！ 赴警局調查7小時 低頭致歉

南韓女星朴娜勑深陷霸凌爭議。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女諧星兼主持人朴娜勑深陷「經紀人霸凌」爭議，事件持續延燒。她今（17日）再度現身首爾江南警察署，接受警方第二次傳喚調查，歷時約7小時後離開，並對外簡短致歉，引發外界關注。

據韓媒報導，警方以涉嫌特殊傷害等罪名對朴娜勑進行調查，過程從下午持續至晚間近8時。面對媒體追問，她僅低調表示「已誠實回答所有問題」，對於是否曾向前經紀人投擲酒杯，則回應「會透過調查釐清」，並多次低頭致歉，強調對引發社會關注感到抱歉。

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這起風波源於去年底，朴娜勑遭前經紀人爆料，指控其涉及職場霸凌、言語辱罵等行為，甚至包含投擲酒杯等激烈舉動，另也被質疑接受俗稱「打針阿姨」提供的非法醫療服務。對此，前經紀人已提出包括特殊傷害、誹謗及違反資訊通信網法等多項控訴。

不過，朴娜勑方面亦展開反擊，反控對方涉嫌敲詐未遂及業務侵占，雙方各執一詞，案件進入司法攻防階段。

另一方面，爭議也延燒至綜藝節目。曾參與占卜節目天機試煉場的命理師「地宣道令」，近日在節目相關訪談中語出驚人，表示早在節目錄製時就曾「預測」朴娜勑會陷入風波，但相關內容並未播出。

製作單位也出面說明，《天機試煉場》其實早於去年完成錄製，當時確實拍攝到相關預測內容，但因涉及節目主持人，考量可能引發爭議，最終決定剪輯刪除。

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