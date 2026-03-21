吳中純當年遭媽媽催婚 梅聖旻感性憶愛妻給一承諾

〔記者林欣穎／台北報導〕前主播吳中純上月25日因淋巴癌辭世，震驚電視新聞界，告別式今（21）日在二殯景明廳舉行，現場氣氛哀戚而溫暖，親友齊聚送別。其夫梅聖旻在告別式上致詞，語氣哽咽，字句間滿是對愛妻的不捨與思念。

梅聖旻一開始向在場親友致謝，表示大家都是妻子生前最要好的長官、同學與朋友，「今天是中純離開的第24天，這幾天我的心情只有六個字可以形容：悲傷、難過、失落。」他坦言，妻子是家中最重要的一環，才剛過完農曆新年就突然離開，讓他心中出現難以填補的空缺。

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吳中純告別式，右為梅聖旻，左為梅嬿翎。（記者胡舜翔攝）

儘管悲痛，他仍盼現場氣氛不要過於沉重，「希望大家用輕鬆、歡快的氛圍送她離開，她一定會滿心欣喜。」他也提到妻子生前喜歡花，特別準備滿天星與紅色玫瑰送別，「相信你會感受到我們對妳的愛與關懷」。

談及生活點滴，他提到吳中純拿手的「主播茶葉蛋」，還將秘方寫在了給今天出席人員的小冊子裡，「但我想我煮不出同一個味道」，流露滿滿思念。

回憶兩人當年論及婚嫁，他分享一段往事，笑說妻子曾稱讚他長得帥，後來才坦言是媽媽催婚才點頭，讓他感性表示，「感謝吳媽媽當年促成，不然我可能還在漂泊。」他也承諾，未來會把岳母當作自己的母親照顧，「妳的媽媽就是我的媽媽」，承諾無論出國或日常用餐都不會忘記陪伴。

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