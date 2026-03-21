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娛樂 最新消息

BTS睽違4年回歸！估26萬人擠爆光化門 政府發布「災難危機二級預警」

BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團睽違近4年重磅回歸，今（21日）於首爾地標光化門廣場舉行大型演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，預計吸引超過26萬名粉絲湧入現場，場面盛大。台灣時間晚間7點，演出也將同步向全球直播，掀起各地ARMY高度關注。

此次回歸演唱會不僅規模空前，更邀請曾操刀超級盃中場秀的知名導演Hamish Hamilton擔任轉播製作，透過Netflix進行全球同步直播。只要擁有Netflix訂閱資格，觀眾即可免費收看，無需額外付費，讓全球粉絲都能即時參與這場盛事。

面對龐大人潮，韓國政府也以「國家級動員」規格應對。首爾市政府規劃動員多達6700名警力，負責交通疏導與現場秩序維護，同時在活動周邊加強人流控管。由於預估人數驚人，相關單位更罕見對中區與鐘路區發布「災難危機二級預警」，全面提升警戒。

此外，地鐵運輸也將配合人潮狀況進行調整，包括光化門站、市廳站與景福宮站，皆可能視現場擁擠程度採取部分封站或列車跳停措施，提醒前往現場的民眾提前規劃路線。

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