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娛樂 音樂

言承旭提詞機連情緒也預寫？阿信親解原因有苦衷

〔記者陳慧玲／台北報導〕由言承旭、吳建豪、周渝民，與五月天主唱阿信聯手舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，因為受到粉絲喜愛，演出場次陸續增加中，但最近言承旭在演出中感性說話時，被發現提詞機竟然連他的情緒也預寫，像是「眼眶泛紅」，引起熱烈討論，對此，阿信也在台上幫忙解釋，原來言承旭是有苦衷的。

言承旭（右起）、吳建豪、阿信、周渝民聯手舉行的巡演，場次一再增加。（相信音樂提供）言承旭（右起）、吳建豪、阿信、周渝民聯手舉行的巡演，場次一再增加。（相信音樂提供）

網友的討論，阿信也注意到了，他在演唱會上公開回應這件事，透露言承旭因害怕上台，擔心忘詞或情緒失控，曾提議只合唱不說話，阿信則表示，提詞機上關於「眼眶泛紅」、「不准流淚」、「深深吸了一口氣」等情緒指令是他親自備註的，主要是希望能幫助言承旭控制情緒，而非「劇本化」表演，阿信說會提醒言承旭：「你最多最多只能眼眶泛紅，不可以流眼淚。」

言承旭和阿信在巡演之後交情變得更好，有時還會在台上捉弄阿信，悄悄把阿信的麥克風拿走，聽到阿信幫忙解釋為什麼他說話時，提詞機上還有情緒備註，言承旭也坦言，自己不擅長表達，但會默默做事，他並直言：「我自己覺得我不是一個會表達的人，喜歡的人喜歡我，討厭我的人就討厭吧！」

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