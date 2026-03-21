金鐘主持人王浩一過世不到一年…「37歲愛女也離世」 家屬證實了

〔記者蕭方綺／台北報導〕以文學實境節目《浩克慢遊》兩度獲金鐘獎的知名作家王浩一，去年因心肌梗塞辭世，享壽68歲，未料離世未滿一年，愛女王澧綾也傳出病逝消息，享年37歲。王浩一胞弟、精神科醫師王浩威20日在臉書發文證實噩耗，接連失去至親的消息震驚各界。

王浩一（右）、劉克襄曾以《浩克慢遊》獲生活風格節目主持人獎。（資料照）

王浩威指出，王澧綾生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱「漸凍症」），病程發展相當迅速，「每一次見到她，都可以明顯看到症狀更惡化」。他也提到，姪女在面對病情時態度坦然，選擇接受一切，不再執著追問「為什麼是自己」，展現堅強心境。

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醫師王浩威不捨分享姪女、也就是王浩一的女兒王澧綾病逝噩耗。（翻攝自臉書）

王浩威提到王澧綾於2021年7月與11月接種兩劑AZ疫苗，並於2022年2月接種第三劑莫德納疫苗。她在完成第二劑疫苗後不久，於同年底開始出現肌肉顫動等異常症狀，起初就醫未能確診，隨著症狀加劇，經多家醫院神經內科評估，最終確診為ALS。

王浩威也在文中透露，父親驟逝對王澧綾打擊甚深，可能進一步加速病情惡化。王澧綾生前與叔叔感情深厚，曾親赴新書簽名會力挺，如今不幸離世，令人不勝唏噓。

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