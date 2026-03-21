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娛樂 最新消息

BTS回歸開唱惹議！出動警用巴士接駁 遭轟浪費納稅錢

BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）BTS將於3月21日晚間7點舉辦演唱會，由Netflix直播。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團即將回歸，並選在首爾市中心光化門舉辦大型演唱會「ARIRANG」，預計將吸引約26萬名粉絲湧入現場。消息一出讓全球粉絲高度期待，但同時也對當地交通與市民生活帶來不小衝擊。

為因應龐大人潮，首爾市政府規劃動員多達6700名警力，負責交通疏導與現場秩序維護，並在活動周邊設置臨時出入口與金屬探測設備，加強安全檢查。該場演唱會也將透過Netflix同步直播至全球，聲勢浩大。

然而，大規模維安與交通管制措施，卻意外影響周邊民眾生活。尤其是當天在附近舉辦婚禮的新人，面臨交通不便與安檢限制，紛紛表達不滿。據了解，即使是參加婚禮的賓客，也需配合類似搜身的安檢流程，讓不少人直呼影響重要場合的氛圍與體驗。

為紓解交通壓力，首爾警察廳宣布，將於活動當天下午3時至4時，在乙支路3街站至韓國新聞中心一帶提供警用巴士接駁婚禮賓客。不過，此舉卻引發部分韓國網友質疑，認為動用警力資源協助接駁，恐有浪費納稅金之嫌。

網路上也出現不同聲音，有人指出大型活動應由主辦單位自行負責相關配套，也有人質疑選址是否妥當，「為何不選擇更適合的大型場館」，甚至有人直言「幾位藝人就讓整座城市付出代價」。

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