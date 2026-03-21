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娛樂 日韓

7-11找子瑜代言給錯圖？TWICE社群貼海報竟出現「USP待補」

子瑜與超商聯名推出的美食掀搶購潮，就連造型都掀起討論。（翻攝IG）子瑜與超商聯名推出的美食掀搶購潮，就連造型都掀起討論。（翻攝IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE自20日起連續三天攻佔台北大巨蛋開唱，在昨晚的首場演出中，台灣成員子瑜更帶來粉絲期待已久的solo曲《Run Away》，引發社群瘋傳。而超商7-ELEVEN日前也找來子瑜擔任7-ELEVEN品牌大使宣傳，但有網友發現，在宣傳海報竟出現「USP待補」的莫名文字，讓網友議論「小7是不是給錯圖啦」、「四邊包繩不打洞喔……」。

粉絲發文質疑，7-ELEVEN是不是給錯圖啦，只見眼尖的粉絲將宣傳海報放大後，在其中一款棒棒糖下方竟註記「USP待補」的莫名文字。（圖擷自臉書）粉絲發文質疑，7-ELEVEN是不是給錯圖啦，只見眼尖的粉絲將宣傳海報放大後，在其中一款棒棒糖下方竟註記「USP待補」的莫名文字。（圖擷自臉書）

TWICE自22日起在台北大巨蛋開唱，日前TWICE官方社群就先釋出由台灣成員周子瑜擔任7-ELEVEN品牌大使的宣傳內容，在社群上掀起熱烈關注，許多網友紛紛分享購買宣傳商品並獲得子瑜小卡的照片。

細看在社群上的其他張海報可發現，同一款棒棒糖下方寫的是「使用比利時72%巧克力」，這也讓網友紛紛議論「史詩級錯誤」、「好險門口海報是正確的版本」。（圖擷自臉書）細看在社群上的其他張海報可發現，同一款棒棒糖下方寫的是「使用比利時72%巧克力」，這也讓網友紛紛議論「史詩級錯誤」、「好險門口海報是正確的版本」。（圖擷自臉書）

不過週四在threads上也有粉絲發文質疑，7-ELEVEN是不是給錯圖啦，只見粉絲將TWICE官方社群貼出的宣傳海報放大後，在其中一款棒棒糖下方竟註記「USP待補」的莫名文字，而細看在7-ELEVEN臉書上的其他張海報則可發現，同一款棒棒糖下方寫的是「使用比利時72%巧克力」，這也讓網友紛紛議論「史詩級錯誤」、「好險門口海報是正確的版本」、「沒校稿」、「我看到圖也很在意那個」、「是想說待就補吧～威 」、「不可能不檢查欸」、「出事了阿北」。

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