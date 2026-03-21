楊謹華結婚10年還在熱戀！甜吻富商尪 他甜蜜告白：這輩子最好決定

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華與石油富商老公Ben近日迎來結婚10週年，夫妻倆甜蜜慶祝這個重要里程碑，好友楊祐寧與妻子Melinda也到場同歡，送上祝福，現場氣氛溫馨又熱鬧。楊謹華分享夫妻倆甜蜜接吻照之外，還有老公送的花束以及慶祝蛋糕，蛋糕上寫著「10週年快樂，永遠都像雙胞胎一樣黏黏」，俏皮又帶點浪漫，呼應兩人相處時的親密默契。

楊謹華（中）和老公Ben（左）慶祝結婚10週年，楊祐寧（後）與老婆也一起現身祝福。（翻攝自臉書）

除了蛋糕巧思，Ben更準備花束送給楊謹華，卡片上深情寫下：「親愛的老婆，10年前我們選擇彼此，10年後我依然覺得那是這輩子做過最好的決定。謝謝你陪我走過這些年，未來的每一天，我都還是要牽著你的手一起走。十週年快樂，也是你做過最好決定的老公。」展現滿滿儀式感。

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Ben（左）甜吻楊謹華。（翻攝自臉書）

楊謹華（左）和Ben相當甜蜜。（翻攝自臉書）

楊謹華結婚10週年的蛋糕好可愛。（翻攝自臉書）

此外，先前有網友發現楊謹華老公變瘦許多，她日前受訪也透露老公近況，笑說Ben因體重問題被醫生提醒要減重，去年開始培養游泳習慣，沒想到「一不小心就減過頭」，一度看起來過於消瘦，不過最近已經稍微恢復，整體狀態也更加健康。

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